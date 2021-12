Anthony Fauci dice que variante ómicron "no es más grave que delta"

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El respetado científico estadounidense Anthony Fauci dijo que aunque llevará semanas determinar la severidad de la variante ómicron del coronavirus, los primeros indicios señalan que no es peor que las variantes previas y posiblemente sea más leve.



En declaraciones a la AFP, el asesor médico en jefe del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló de que se sabe y de lo que no de ómicron: transmisibilidad, capacidad para evadir la inmunidad generada por la infección previa y por las vacunas, y la gravedad de la enfermedad provocada.



La nueva variante es "claramente muy transmisible", muy probablemente más que la delta, la cepa actualmente dominante en el mundo, dijo Fauci.



Los datos epidemiológicos acumulados en todo el mundo también indican que las reinfecciones son mayores con ómicron y que probablemente tenga más capacidad para evadir la inmunidad que generan las vacunas.



Fauci, director durante mucho tiempo del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), indicó que los resultados de los experimentos de laboratorio para medir la capacidad de los anticuerpos de las vacunas actuales contra ómicron deberían llegar en los "próximos días o una semana".



En cuanto a la severidad, "es casi seguro que no es más grave que delta", señaló Fauci.



"Existe algún indicio de que hasta podría ser menos grave, porque cuando se observan algunas de las cohortes que se están siguiendo en Sudáfrica, la proporción entre el número de infectados y el número de hospitalizados parece ser menor que con la delta", afirmó.



Pero, agregó, que es importante no sobrestimar esos datos porque las poblaciones seguidas eran más jóvenes y tenían menos probabilidades de ser hospitalizadas.



"Creo que tomará un par de semanas, al menos en Sudáfrica", donde la variante se detectó por primera vez en noviembre, remarcó.



"Mientras tengamos más infecciones en el resto del mundo, podría llevarnos más tiempo determinar su nivel de severidad", puntualizó.



Fauci dijo que un virus más transmisible que no genera enfermedades más graves ni más hospitalizaciones ni muertes es "el mejor escenario".



"El peor escenario es aquel en el que el virus no sólo es altamente transmisible, sino que también causa una enfermedad grave y luego tienes otra ola de infecciones que no necesariamente se ven mitigadas por la vacuna o por infecciones previas de las personas", agregó.



"No creo que se produzca el peor de los escenarios, pero nunca se sabe", sentenció.

- Origen misterioso -

La variante ómicron se ha detectado ya en al menos 38 países.



Aunque todavía no se ha relacionado con ninguna muerte, los científicos están especialmente preocupados por las más de 30 mutaciones que presenta en la proteína espiga, que sobresale en la superficie del coronavirus y le permite invadir las células.



Fauci dijo que la ciencia sigue sin saber cómo se originó la variante, pero hay dos teorías principales. Una que evolucionó dentro del cuerpo de un paciente inmunodeprimido, como una persona con VIH que no pudo combatir rápidamente el virus, y la otra que el virus pasó de los humanos a los animales, y luego volver a las personas con más mutaciones, un ejemplo de "zoonosis inversa".



Preguntado por si los vacunados deben ser más cautelosos, debido a las dudas que existen sobre ómicron, Fauci respondió que la ciudadanía tiene que ser prudente, en particular durante los viajes, y usar mascarilla cuando se reúna en lugares cerrados donde se desconozca el estado de vacunación de los demás.



Aquellos que estén totalmente vacunados también deben recibir una dosis de refuerzo, siempre y cuando las autoridades lo recomienden, subrayó.



Se ha demostrado que las vacunas de refuerzo aumentan el nivel de anticuerpos. También evitan en gran medida formas graves de covid-19, como se ha visto en Israel, que emprendió su campaña de refuerzo antes que Estados Unidos, según Fauci.



Pero lo que no se sabe aún, matizó, es cuánto dura la respuesta inmunológica después de recibir la dosis de refuerzo y si se necesitarán otras adicionales en el futuro.

- Preocupación por la desinformación -

El martes, Estados Unidos alcanzó el 60% de la población totalmente vacunada. Fauci advirtió que aún queda mucho camino por recorrer.



El médico y científico de 80 años subrayó que la desinformación sigue obstaculizando la respuesta del país a la pandemia, un problema especialmente grave en los estados gobernados por republicanos.



"La desinformación sigue siendo un perjuicio muy, muy importante para una respuesta adecuada", destacó.



"Tenemos en este país todavía 60 millones de personas que son elegibles para ser vacunadas y no se han vacunado, y gran parte de eso es por líneas ideológicas y de partido, lo cual es muy desafortunado".



Los llamados "estados rojos", aquellos dirigidos por republicanos, presentan tasas de vacunación más bajas que los estados "azules", los dirigidos por demócratas.



"No hay ninguna razón para ello, no debería ser así, deberíamos tener una actitud de salud pública uniforme", concluyó.