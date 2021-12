La OMS desaconseja tratar con plasma a pacientes de covid-19

PARÍS, FRANCIA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconseja tratar con el plasma de la sangre de pacientes recuperados de covid-19 a personas con síntomas leves o moderados, indicó este martes.



El plasma de personas convalecientes con los anticuerpos producidos por su organismo para luchar contra el coronavirus había ofrecido señales prometedoras al ser administrado por vía intravenosa a otros enfermos de covid-19.

Pero en una recomendación publicada en la revista British Medical Journal, la OMS afirma que "la evidencia actual muestra que no mejora la supervivencia o reduce la necesidad de ventilación mecánica, y que es costoso y lleva mucho tiempo de administrar".



Por ello emite "una fuerte recomendación" contra el uso de plasma de sangre a gente que no tenga síntomas graves de covid-19 e, incluso en los casos más críticos, señala que este tratamiento solo debería darse como parte de un ensayo clínico.



El tratamiento con plasma fue uno de los tratamientos potenciales investigados al comienzo de la pandemia, pero ha mostrado unos beneficios limitados en ensayos clínicos.



La OMS asegura que esta recomendación se basa en los resultados de 16 ensayos que implicaron más de 16.200 pacientes con síntomas no graves, graves y críticos de covid-19.