Guatemala asegura que seguirá siendo aliado de EEUU "a pesar" del gobierno Biden

CIUDAD DE GUATEMALA.- Guatemala se considera un aliado de Estados Unidos "a pesar" del gobierno de Joe Biden, aseguró el lunes el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, luego de que su país no fuera invitado a la Cumbre por la Democracia que organiza la Casa Blanca.



"Guatemala seguirá siendo, en mi gobierno, un aliado y amigo de los Estados Unidos de América aún a pesar de este gobierno", afirmó Giammattei, de visita en Washington.



Invitado por el centro de estudios conservador Heritage Foundation para exponer sobre la relación bilateral, el mandatario no mencionó la exclusión de Guatemala de la cita virtual que acogerá Biden el 9 y 10 de diciembre.

Pero destacó la continuidad de las instituciones democráticas en Guatemala desde hace 36 años, tras la guerra civil que sacudió al país desde la década de 1960.



"Nadie puede cuestionar que hoy Guatemala es una democracia estable, con elecciones libres y limpias en forma consecutiva", afirmó Giammattei.



También subrayó el alineamiento de Guatemala con los intereses de Estados Unidos, principal fuente de inversión extranjera directa y principal socio comercial de la nación centroamericana.



Como ejemplo, señaló las relaciones diplomáticas con Taiwán y no con China, el desconocimiento de los gobiernos de Nicolás Maduro en Venezuela y de Daniel Ortega en Nicaragua, y el ofrecimiento del territorio guatemalteco para la presencia de fuerzas estadounidenses para la lucha antinarcóticos.



Mencionó además la "cercana" relación con Israel y la declaración del movimiento Hezbolá como "grupo terrorista".



"Nos consideramos un país aliado y amigo, aunque existan funcionarios de este gobierno que no lo entienden en su justa y verdadera dimensión", dijo Giammattei.

La droga, "el principal corruptor"

El mandatario insistió en que Guatemala apuesta a ser un líder regional y el "único" socio de Estados Unidos en Centroamérica, al participar más tarde en el 20º Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, una iniciativa del empresario estadounidense Robert Pittenger, exlegislador republicano, para debatir retos de seguridad internacional.



"El narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas son temas esenciales en las agendas bipartidistas", remarcó Giammattei, tras afirmar que "la droga es el principal corruptor", que amenaza las elecciones libres de cualquier nación y que se debe combatir no sólo desde la oferta, sino también desde la demanda.



Y prometió: "Continuaremos siendo un aliado de Estados Unidos, respetando los derechos humanos y respetando a los entes investigadores para que hagan su trabajo, esto, a pesar de que funcionarios de la actual administración no lo comprendan así".



Guatemala es uno de los ocho países americanos no invitados a la Cumbre por la Democracia convocada por Biden, al igual Bolivia, Cuba, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, y Venezuela.



El encargado de asuntos latinoamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, afirmó el jueves que Guatemala es una democracia que enfrenta "algunos desafíos".



"Estamos muy preocupados por la corrupción generalizada en Guatemala", dijo, y apuntó en particular a "las acciones"de la fiscal general, Consuelo Porras, así como a "las amenazas contra la sociedad civil".



La administración Biden ha identificado a una veintena de "actores corruptos y antidemocráticos" de Guatemala, entre ellos Porras, lo cual supone restricciones de visado para ingresar a Estados Unidos.



Giammattei será recibido el martes por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

