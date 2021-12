México aplicará vacuna de refuerzo contra covid-19 a mayores de 65 años

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- México aplicará en próximos días la dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19 a personas mayores de 65 años, anticipándose a la llegada del invierno boreal y tras detectarse en el país el primer caso de la variante ómicron.



El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este sábado en conferencia de prensa que las autoridades de la salud ya trabajan en el plan para aplicar esta dosis adicional del fármaco: "Es muy probable que comencemos con la vacuna de refuerzo a partir del martes próximo", dijo.

"Vamos a reforzar la vacunación porque eso es lo que está demostrado que ayuda", añadió.



El mandatario explicó que se aplicará este refuerzo por la llegada de invierno y por la presencia en México de la variante ómicron, declarada como de "preocupación" sanitaria por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"Hubo bastante sensacionalismo (por ómicron), la gente se asustó y también se afectó la economía, hubo depreciación de monedas, nerviosismo en mercados financieros", criticó el presidente izquierdista.



El viernes, autoridades sanitarias confirmaron un primer caso de la variante ómicron en un sudafricano de 51 años que llegó a México el 21 de noviembre y quien, aunque está hospitalizado de manera preventiva, no presenta mayores síntomas.



Desde que comenzó la propagación del covid-19 a principios de 2020, López Obrador ha desestimado la peligrosidad del virus y en contadas ocasiones ha utilizado el tapabocas. En enero pasado lo contrajo, pero tuvo síntomas leves.



Las autoridades de salud consideran que no es necesario adoptar mayores restricciones ante la ómicron.



Durante toda la pandemia, México ha rechazado cerrar sus fronteras para prevenir la propagación y no requiere pruebas negativas del coronavirus a viajeros.



El viernes, la secretaría de Salud recomendó únicamente evitar viajes no esenciales al extranjero.

México, con 126 millones de habitantes, inició su campaña de vacunación contra el covid-19 el 24 de diciembre de 2020. Según cifras oficiales a este sábado, han sido vacunadas 78 millones de personas mayores de 15 años, de ellas 84% con esquema completo.



Hasta este sábado México acumulaba 3,9 millones de contagios y 295.154 defunciones.

