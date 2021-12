OMS no reporta ninguna muerte vinculada a la variente omicrón

GINEBRA, SUIZA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) no tiene constancia por ahora de ninguna muerte vinculada a la varienta ómicron del coronavirus, indicó este viernes uno de sus portavoces en Ginebra.



"No he visto ninguna información sobre muertes vinculadas con ómicron", dijo Christian Lindmeier, en una rueda de prensa en Ginebra.



Pero teniendo en cuenta que muchos países incrementan sus test para intentar detectar la nueva variante "tendremos seguro más casos, más informaciones y, ojalá que no, posiblemente fallecidos", dijo.



La nueva variante, considerada preocupante por la OMS, fue detectada primero en el sur de África pero desde que las autoridades sudafricanas alertaron al mundo de su descubrimiento, el 24 de noviembre, se han registrado casos de covid debidos a ómicron en unos 30 países en todos los continentes.



Entre ellos hay contagios vinculados con viajes al sur de África, pero también casos de transmisión local.



La OMS considera que la probabilidad de que ómicron se extienda por todo el mundo es "elevada" aunque hay muchas incógnitas sobre la peligrosidad y la transmisibilidad reales de esta variante.