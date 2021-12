EEUU confía plenamente en que Brasil tendrá elecciones "libres y justas"

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-Estados Unidos confía plenamente en que las elecciones generales de 2022 en Brasil serán "libres y justas", dijo el jueves un alto funcionario del gobierno del presidente Joe Biden, que acogerá la próxima semana una Cumbre por la Democracia.



"Tenemos plena confianza en la solidez de las instituciones democráticas brasileñas para llevar a cabo elecciones libres y justas", dijo a periodistas Juan González, encargado de los asuntos latinoamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.



González respondió así al ser consultado sobre la posibilidad de que Brasil tenga su propio "6 de enero" luego de los comicios presidenciales y legislativos de octubre del año que viene, en alusión al asalto al Congreso de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 por partidarios del expresidente Donald Trump que buscaban evitar la certificación de la victoria electoral de Biden.



El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, apodado el "Trump del Trópico", ha afirmado, sin pruebas, que el sistema electrónico de voto de Brasil, en funcionamiento desde 1996, se presta al fraude y declaró que se negará a conceder la derrota si pierde. "Solo Dios me saca del poder", dijo.



Brasil es uno de los países invitados a la cumbre virtual para líderes de gobierno, la sociedad civil y el sector privado convocada por Biden para el 9 y 10 de diciembre.



Preguntado sobre la pertinencia de que Bolsonaro participe en el foro dadas sus constantes críticas al sistema democrático, González subrayó que sí.



"Brasil definitivamente necesita tener un asiento en la mesa. Porque si uno mira la trayectoria de la democracia brasileña, creo que las instituciones democráticas brasileñas tienen mucho que enseñar al mundo sobre la democracia", afirmó.



González destacó que en la cumbre no sólo participarán gobernantes.



"Creo que es importante que los líderes escuchen a los periodistas y la sociedad civil y los ayuden a asumir sus propios compromisos sobre cómo los gobiernos pueden responder realmente a algunas de las demandas que reciben de la población", añadió.



Bolsonaro, en el poder desde el 1 de enero de 2019, se afilió el martes al derechista Partido Liberal (PL) con la mira puesta en su reelección en 2022, aunque no anunció por ahora su candidatura.