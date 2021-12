Éric Zemmour, el polemista sin trayectoria política que busca la presidencia de Francia

PARÍS, FRANCIA.- El polemista de extrema derecha Éric Zemmour anunció este martes su candidatura a la presidencia de Francia en 2022 para "salvar" el país de su "decadencia", en un discurso de tintes apocalípticos y nostálgicos.



"He decidido tomar nuestro destino en mano" para "salvar al país del trágico destino que le espera", aseguró Zemmour en un video, denunciando la migración, el islam y los "poderosos". "Por eso he decidido presentarme a la elección".



La candidatura de este controvertido y mediático escritor superventas, de 63 años y sin trayectoria política, era un secreto a voces, pero se produce en un momento en que su fulgurante progresión empieza a estancarse en los sondeos.



Una encuesta de Harris Interactive para Challenges le da este martes un 13% de intención de voto en la primera vuelta. Su rival en la ultraderecha Marine Le Pen (19-20%) y el mandatario liberal Emmanuel Macron (23-24%) pasarían al balotaje.



A golpe de polémicas, con sus furibundas críticas al islam, la inmmigración y a lo políticamente correcto, Zemmour se volvió una cara conocida en el panorama mediático desde los años 2000, impulsado por la cadena CNews del magnate Vincent Bolloré.



Su dominio de la imagen lo demostró de nuevo en ese video de casi 10 minutos, en el que traza un paralelo visual con el llamado a la resistencia del general Charles de Gaulle en 1940 y apela a las emociones de los ciudadanos.



"Siniestro", según el Partido Socialista. "Lúgubre", para la formación de Le Pen. Mientras hablaba, Macron optó por tuitear un video de Joséphine Baker, primera mujer negra en entrar este martes al Panteón por su vida de artista, resistente a la ocupación nazi y antirracista.



Aunque sin un gran partido detrás, a "Z", como le llaman sus seguidores, le comparan con Donald Trump. La portada de su último libro "Francia no dijo su última palabra" recuerda además a otro del polémico presidente estadounidense.



El portavoz del gobierno, Gabriel Attal, que lo calificó de mala "falsificación" de Trump, cuestionó además su "capacidad para representar" Francia después de que su abucheada visita el sábado a Marsella terminara con un intercambio de gestos obscenos --dedo de en medio levantado-- con una transeúnte.



Aunque después calificó el gesto de "poco elegante", representa el colofón de una gira marcada por las polémicas, como cuando apuntó con un fusil a periodistas e indignó a los supervivientes de los atentados del 13 de noviembre de 2015.

J'ai un message pour vous.



C'est maintenant sur ma chaîne YouTube :

➡️https://t.co/5hgjxrVr24 — Eric Zemmour (@ZemmourEric) November 30, 2021

- "Gran remplazo" -

Pese a que la principal preocupación de los franceses es el poder adquisitivo, sus propuestas se centran en la inmigración, a la que considera artífice de un intento de acabar, a su juicio, con la "identidad francesa", a través del "gran remplazo".



"Ustedes se sienten extranjeros en su propio país", asegura Zemmour en el video, en el que entremezcla imágenes de la Francia de los "Treinta Gloriosos", los años de crecimiento económico posguerra, con videos de violencia y migrantes.



Este hombre, cercano a dirigentes iliberales de Europa como el húngaro Viktor Orban, ya propuso un referéndum sobre la inmigración, suprimir la reagrupación familiar y prohibir que se den nombres extranjeros a los niños.



Sus propuestas más radicales suscitaron la indignación de la clase política, pero no impidió que sus temas protagonicen el debate político y lo desplacen hacia postulados de derecha y extrema derecha.



El anuncio de su candidatura irrumpió en pleno proceso de elección del aspirante del partido otrora gobernante de la derecha tradicional, Los Republicanos, a la presidencial de abril, prevista esta semana y a la que robó el protagonismo.



Su primer mitin electoral tendrá lugar a primera hora de la tarde del domingo en la sala de espectáculos Zénith de París. Organizaciones antifascistas y de izquierda ya convocaron una manifestación para "hacer callar a Zemmour".



Tras la confirmación de su candidatura, este hombre criado en el seno de una modesta familia judía de origen argelino, debe ahora reforzarla con la búsqueda de apoyos políticos y económicos, tras perder los del financiero Charles Gave.



"Los alcaldes no querrán privar a millones de franceses de su candidato", aseguró Zemmour en una entrevista en la noche en la cadena privada TF1, asegurando que cuenta ya con "entre 250 y 300" de las 500 necesarias para poder presentarse.



Condenado en dos ocasiones por discursos de odio contra árabes, negros y musulmanes, testimonios de mujeres recabados por el sitio Mediapart lo acusan también de agresión sexual, aunque no se anunció ninguna denuncia en su contra.