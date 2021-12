Canadá prohíbe entrada a viajeros de Egipto, Nigeria y Malaui por variante ómicron  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el martes que las prohibiciones de viaje no evitarían la propagación de la nueva variante ómicron.

MONTREAL, CANADÁ.- Canadá, en respuesta a la amenaza de la nueva variante ómicron del coronavirus, prohibió el martes la entrada a viajeros de Nigeria, Malaui y Egipto, elevando a diez el número de países africanos restringidos por Ottawa.



"Los extranjeros que hayan transitado o permanecido en estos diez países no pueden ingresar a Canadá si han permanecido allí durante las últimas dos semanas", indicó el ministro de Salud, Jean-Yves Duclos, durante una conferencia de prensa.



VEA: La OMS considera inútil prohibir viajar por variante ómicron, que llegó a América Latina



Además, el ministro anunció que todos los viajeros extranjeros que lleguen por tránsito aéreo, excepto los de Estados Unidos, ahora serán examinados en el aeropuerto y deberán permanecer aislados hasta que se conozcan los resultados.



"La pandemia no ha terminado", insistió el ministro de Transporte, Omar Alghabra, y advirtió a los canadienses que deseen viajar al extranjero que "las medidas sobre viajes podrían cambiar en cualquier momento".



ADEMÁS: Expertos de EEUU recomiendan autorización de píldora anticovid de Merck



Canadá ya había prohibido la entrada de todos los viajeros de siete países del sur de África el viernes: Botsuana, Esuatini, Lesoto, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el martes que las prohibiciones de viaje no evitarían la propagación de la nueva variante ómicron, descrita por la OMS como preocupante, después de que unos 50 países implementaran medidas similares.



Estas restricciones fueron denunciadas por la misma Sudáfrica, que se sintió "castigada" y tratada injustamente, cuando fueron sus científicos los primeros en descubrir y alertar sobre la variante.



La decisión del gobierno canadiense se produce dos días después de que se detectó por primera vez en Canadá la variante ómicron, en dos personas que viajaron recientemente a Nigeria.



Desde entonces, se han identificado varios casos en el país, particularmente en Quebec, Ontario y Alberta.



DE INTERÉS: VIDEO: Tres muertos y seis heridos en tiroteo en escuela secundaria de EEUU



En total, Canadá acumula 1,791,902 casos de coronavirus y 29,681 muertes.



El requisito de vacunación para viajeros de tren o avión dentro de Canadá, o que salgan de un aeropuerto canadiense, también entró en vigencia este martes.