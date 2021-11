Variante ómicron representa "un riesgo muy alto" para el mundo, advierte OMS

Numerosos países han detectado ya casos vinculados a esta variante, desde Reino Unido a Alemania, pasando por Canadá, Holanda e Israel. Y la lista no deja de crecer, con infecciones en Portugal, Austria y Escocia señaladas este lunes. Foto: AFP

GINEBRA, SUIZA.- La nueva variante ómicron del coronavirus presenta "un riesgo muy elevado" para el mundo, advirtió este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS), paralelamente al aumento del número de países donde ha sido detectada, una situación que ha hecho que el G7 se reúna de urgencia durante la jornada.



"Dadas las mutaciones que podrían conferirle la capacidad de escapar a una respuesta inmunitaria y darle una ventaja en términos de transmisibilidad, la probabilidad de que ómicron se extienda a nivel mundial es elevada", indicó la organización, aunque indicó que, por el momento, no se ha registrado ninguna muerte asociada a esta mutación.



Por ello, "podría haber futuros picos de covid-19, que podrían tener consecuencias severas", agregó la OMS, en un documento técnico publicado este lunes, en el que también da consejos a las autoridades para intentar frenar su avance, aunque todavía hay muchas incógnitas sobre su virulencia y su transmisibilidad.



Ómicron fue identificada por primera vez la semana pasada en Sudáfrica.



Este país de África austral ya contabilizó estas últimas semanas un rápido aumento de los contagios: el domingo hubo 2,800 nuevos casos, frente a los 500 de la semana anterior. Cerca de tres cuartas partes de los contagios señalados recientemente se deben a esta nueva variante.

"Aunque ómicron no es clínicamente más peligrosa y que las primeras señales todavía no son alarmantes, probablemente observaremos un aumento de casos debido a la rapidez de la transmisión", dijo el epidemiólogo sudafricano Salim Abdool Karim, que pronosticó que el país alcanzará seguramente los 10,000 nuevos casos diarios de coronavirus a finales de esta semana.



Numerosos países han detectado ya casos vinculados a esta variante, desde Reino Unido a Alemania, pasando por Canadá, Holanda e Israel. Y la lista no deja de crecer, con infecciones en Portugal, Austria y Escocia señaladas este lunes.

- Reunión de urgencia del G7 -

Este lunes los ministros de Salud del G7 (Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido) se reunirán "para discutir la evolución de la situación sobre ómicron", en un encuentro de urgencia en Londres, que ostenta la presidencia temporal del G7.



"Sabemos que estamos en una carrera contra el tiempo", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien agregó que los fabricantes de vacunas necesitan de "dos a tres semanas" para evaluar si las vacunas existentes siguen siendo eficaces ante la nueva variante.



Desde Washington, el asesor de la Casa Blanca sobre la pandemia, Anthony Fauci, afirmó que continúa "creyendo que las vacunas existentes deben aportar un grado de protección contra casos severos de covid".



El covid-19 ya se ha cobrado la vida de casi 5,2 millones de personas en el mundo desde que la enfermedad irrumpió en China en diciembre de 2019, según un balance establecido por AFP este lunes.

El anuncio de la detección de la variante ómicron sembró el pánico y muy rápidamente muchos países, entre ellos Estados Unidos, Indonesia, Arabia Saudita y Reino Unido, impusieron restricciones a los visitantes procedentes de África austral.



Estas medidas fueron consideradas un "castigo" por los responsables sudafricanos.



Este lunes, Japón anunció que cierra sus fronteras a la entrada de visitantes del exterior, apenas tres semanas después de haber flexibilizado algunas restricciones. También Israel, con un caso ya confirmado en el país, prohibió la entrada a su territorio de ciudadanos extranjeros.



Y en Australia, el gobierno suspendió sus planes de reabrir sus fronteras a ciertos trabajadores y estudiantes.



"Con la variante ómicron detectada en varias regiones del mundo, aplicar restricciones de viaje para África es un ataque a la solidaridad global", declaró el director para África de la OMS, Matshidiso Moeti.

- Síntomas leves -

Días después de que los científicos de Sudáfrica anunciaran el descubrimiento de esta nueva variante, con más mutaciones que las anteriores detectadas del coronavirus, el hospital Bambino Gesu de Roma logró la primera "imagen" de ómicron y confirmó que efectivamente tiene más mutaciones que la delta, pero eso no significa que sea más peligrosa, según los investigadores.



Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica Sudafricana, dijo a AFP que vio a 30 pacientes en los últimos 10 días que dieron positivo al covid-19 y se recuperaron sin hospitalización. Su principal síntoma fue el cansancio.



Varios países ya habían reforzado las restricciones anticovid, incluso reimpuesto confinamientos, como Austria y Holanda, donde se produjeron protestas, algunas de las cuales derivaron en violentos enfrentamientos.



En Reino Unido, el martes entran en vigor nuevas reglas sanitarias, incluyendo el uso de mascarillas en comercios y transporte público, así como más restricciones a los pasajeros llegados del exterior.