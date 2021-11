Chavismo arrolla en elecciones de Venezuela al ganar Caracas y 20 de 23 estados  

El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, no votó y ha mantenido silencio. FOTO: AFP

CARACAS, VENEZUELA.- El chavismo gobernante ganó este domingo la alcaldía de Caracas y 20 de las 23 gobernaciones en las elecciones regionales de Venezuela, en un proceso en el que la oposición volvió a participar después de años de boicot y llamados a la abstención.



El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla, fijó además la participación en 41,8% en el primer reporte oficial, con 8,1 millones de votantes de 21 millones que estaban llamados a acudir a las urnas.

El Partido Socialista de Venezuela (PSUV) se llevó la alcaldía de la capital de este país de 30 millones de habitantes, Caracas, y las gobernaciones de Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, La Guaira, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo y Yaracuy.



Debilitada y fragmentada en la vuelta de sus principales partidos políticos a las urnas, la oposición solo pudo ganar en tres estados, incluido Zulia, el más poblado del país.



Sufrió, en contraste, una dura derrota en una región clave que controlaba: Táchira, fronteriza con Colombia.



Los mayores partidos opositores se marginaron de las presidenciales de 2018, en las que resultó reelecto el gobernante socialista Nicolás Maduro, y las legislativas de 2020, en las que el oficialismo recuperó el control del Parlamento; denunciando ambos comicios como "fraudulentos".



"Las fuerzas revolucionarias hemos ganado 21 (estados), incluyendo la capital del país (...). Buen triunfo, buena victoria, buena cosecha producto del trabajo, un trabajo perseverante", celebró Maduro.

El primer boletín se hizo público con 90,21% de los votos transmitidos, precisó Calzadilla.



La votación trajo el regreso de observadores internacionales: la Unión Europea, que no trabajaba en una elección en Venezuela desde hace 15 años, formó parte con una misión de 130 delegados y también hubo presencia de expertos de Naciones Unidas y el Centro Carter.



Las autoridades venezolanas, en eventos electorales anteriores, optaron por "misiones de acompañamiento" de países y organizaciones cercanas al chavismo.

"Abstención y división"

Las elecciones regionales se presentaban como un nuevo punto de partida tanto para Maduro, que busca el levantamiento de sanciones internacionales, como para la oposición, que retornó a la vía electoral con la mirada puesta en una elección presidencial "transparente" en 2024, aunque el próximo año tiene la opción de un referendo para revocar el mandato del gobernante.



"Los resultados del CNE traen pocas sorpresas (...). El mapa queda fundamentalmente rojo (color del gobernante PSUV), como se esperaba", escribió en Twitter el analista Luis Vicente León, director de la encuestadora Datanálisis.



"Este resultado es lamentable para la oposición, pues se definió fundamentalmente debido a la abstención y la división", expresó León en referencia a las dificultades de los rivales de Maduro para acordar candidaturas unificadas.



Esa fragmentación facilitó las cosas al chavismo en zonas tradicionalmente opositoras como Táchira.

"Hoy ganó la democracia y triunfó el compromiso", tuiteó en tanto el excandidato presidencial Manuel Rosales, ganador en Zulia, un estado que ya gobernó entre 2000 y 2008.



Se reportó un muerto en Zulia por un tiroteo "en las adyacencias" de un centro de votación, según una minuta policial, aunque el ministro del Interior, Remigio Ceballos, lo catalogó como un "hecho delictivo aislado al proceso electoral".

Cierre tardío

Los centros de votación abrieron a las 06H00 (10H00 GMT) en toda Venezuela.



Su cierre estaba pautado para las 18H00 (22H00 GMT), pero hubo críticas de sectores de oposición por la extensión del proceso, algo habitual en el país. La ley venezolana indica que, mientras haya electores en fila, las meses deben permanecer abiertas.



La Unión Europea presentará un informe preliminar de su observación el próximo martes.



El regreso de la UE es, según analistas, una de las concesiones del presidente en su cruzada por el levantamiento de sanciones, que incluyen un embargo petrolero de Estados Unidos.



El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, no votó y ha mantenido silencio.



Guaidó abogó esta semana por retomar las negociaciones entre gobierno y oposición en México, paralizadas desde la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, cercano a Maduro. El mandatario chavista, no obstante, dijo este domingo que "no hay condiciones" para retomar las conversaciones.





