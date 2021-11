Activan batallón militar en Caribe mexicano para reforzar seguridad

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXIXCO.- El gobierno mexicano anunció el miércoles la activación de un batallón de más de un millar de militares en el estado sureño de Quintana Roo luego de los recientes ataques armados en la Riviera Maya, una de las joyas del Caribe mexicano, que dejaron cuatro fallecidos, entre ellos dos turistas extranjeras.



A partir del 1 de diciembre comenzará a operar en la Riviera Maya y otros municipios de Quintana Roo un batallón de 1,445 elementos de la Guardia Nacional como parte de un plan de apoyo para reforzar la seguridad en la región turística, que incluirá la instalación de un cuartel en la localidad de Tulum, anunció el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, desde la ciudad sureña de Cancún.



Durante la conferencia presidencial matutina, Sandoval dijo que en el plan participará también una unidad especial de la Armada con un centenar de elementos y se reforzarán las labores de inteligencia para hacer frente a las organizaciones delictivas.



El reforzamiento de la seguridad en Quintana Roo se da luego de los violentos eventos ocurridos el 20 de octubre en Tulum que dejaron dos turistas extranjeras fallecidas y otros tres heridos de bala. El 4 de noviembre, en una playa de la Bahía Petempich de Puerto Morelos, perecieron dos hombres tras un ataque armado en medio de decenas de turistas de unos 15 hombres presuntamente vinculados con bandas de narcomenudeo, según indicaron las autoridades.



Por los eventos fueron detenidas al menos 11 personas supuestamente vinculadas con organizaciones criminales.



“Eso no se puede repetir. Tenemos que evitar que eso suceda. Por eso es el plan para reforzar la seguridad”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a los hechos violentos ocurridos en Tulum y Puerto Morelos.



La imagen de Cancún y la Riviera Maya, dos de las joyas turísticas de México por los miles de visitantes locales y extranjeros que reciben cada año, se ha visto golpeada por los recientes incidentes violentos que han sido asociados a bandas vinculadas a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, entre otros grupos, que se disputan el control de la venta de droga al por menor no ya en zonas marginales sino en plena playa y en los hoteles más exclusivos.



A inicios de mes el fiscal general de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, informó que las autoridades han detectado que en Tulum y Puerto Morelos operan 12 bandas de narcomenudeo.



Las políticas de seguridad desarrolladas por López Obrador durante los primeros tres años de su sexenio han sido cuestionadas por opositores y analistas que sostienen que no hay un plan definido y que sólo aplican acciones aisladas, con el apoyo de los militares, que no han contribuido a resolver el problema de la criminalidad.