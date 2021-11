Cuba registra una jornada sin muertes por covid después de siete meses  

El comportamiento a la disminución de los contagios que se manifiesta por siete semanas consecutivas en Cuba no es sinónimo de que desaparecerá el virus.

LA HABANA, CUBA.- Cuba anunció el sábado que no hubo muertes por covid-19 en las ultimas 24 horas en la isla, por primera vez desde hace siete meses, manteniendo una tendencia a la baja que se esboza desde hace varias semanas.



Según el Ministerio de Salud Pública (Minsap), el viernes se registraron 293 nuevos casos, para un acumulado de 958.390 y cero muertes, para un total de 8,279 desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.



Según el sitio oficial covid-19 Cuba Data, la más reciente jornada sin fallecidos por el virus fue el 4 de abril de este año.



Después se registró un pico de casos y fallecidos en el verano, provocado por la llegada de la variante Delta.



Ese pico comenzó a bajar hace siete semanas, por el efecto de la vacunación de la población con los tres inmunizantes cubanos: Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus, en proceso de validación con la OMS.



Al cierre del viernes, 8,1 millones de personas han completado el esquema de vacunación (tres dosis), lo que representa el 72,8% de los 11,2 millones de habitantes de la isla, según reportó el Minsap.



Pero las autoridades, que han fijado para el lunes 15 una apertura al turismo extranjero, el reinicio completo del curso escolar y otras actividades hasta ahora suspendidas, muestran cautela.



"El comportamiento a la disminución de los contagios que se manifiesta por siete semanas consecutivas en Cuba no es sinónimo de que desaparecerá el virus", advirtió el ministro de Salud, José Angel Portal, el martes en su cuenta de Facebook.



"Este nuevo momento que se ha comenzado a transitar en el país, con el reinicio de muchas actividades cotidianas que meses atrás habían quedado detenidas, exige multiplicar la responsabilidad de cada uno de nosotros, en todos los escenarios", añadió.