California: Padres demandan tras recibir embrión equivocado

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Dos parejas de California dieron a luz a la bebé del otro matrimonio después de una confusión en una clínica de fertilidad, y pasaron meses criando hijas que no eran las suyas antes de intercambiarlas, según una demanda interpuesta el lunes en Los Ángeles.



Daphna Cardinale dijo que ella y su esposo, Alexander, sospecharon de inmediato que la hija a la que dieron a luz a finales de 2019 no era suya, porque la bebé tenía una complexión más oscura que la del matrimonio.



Dejaron de lado sus dudas porque se enamoraron de la bebé y confiaban en el proceso de fertilización in vitro y en sus médicos, señaló Daphna. Enterarse meses después que ella había estado embarazada con la bebé de otra pareja, y que la otra mujer gestaba a su hija le causó un trauma duradero, declaró.



“Estaba abrumada por los sentimientos de miedo, traición, enojo y desconsuelo”, dijo Daphna durante una conferencia de prensa en la que ella y su esposo anunciaron la demanda. “Se me despojó de la capacidad de llevar a mi propia hija en mi vientre. Nunca tuve la oportunidad de crecer y formar un vínculo con ella durante el embarazo, de sentir sus pataditas”.



En su demanda, los Cardinale acusan al California Center for Reproductive Health (CCRH por sus iniciales en inglés) y a su propietario, el doctor Eliran Mor, de mala praxis médica, incumplimiento de contrato, negligencia y fraude. Exigen un juicio con jurado y que se les pague una indemnización no especificada.

Yvonne Telles, la gerente de oficina de la clínica, se rehusó a comentar el lunes. Mor no pudo ser contactado para que hiciera comentarios.



Los otros dos padres involucrados en la supuesta confusión desean permanecer en el anonimato y planean presentar una demanda similar en los próximos días, según el abogado Adam Wolf, quien representa a las dos parejas.



En la demanda se asegura que CCRH implantó por error el embrión de la otra pareja en Daphna y transfirió el embrión de los Cardinale — que se desarrolló a partir de un óvulo de Daphna y el esperma de Alexander — a la otra mujer.



Las bebés nacieron con una semana de diferencia en septiembre de 2019. Las dos parejas criaron sin darse cuenta a la bebé que no era su hija durante casi tres meses antes de que las pruebas de ADN confirmaron que los embriones fueron intercambiados, según la denuncia.



Las bebés fueron devueltas a sus verdaderos padres en enero de 2020.