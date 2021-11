Convocan a nuevo jurado investigador en pesquisa a Trump  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Los fiscales de Nueva York al frente de una investigación penal sobre los negocios del expresidente Donald Trump convocaron a un nuevo jurado investigador para escuchar evidencias relacionadas con la pesquisa, ya que el período del panel anterior estaba a punto de concluir, informó el jueves a The Associated Press una persona al tanto del asunto.



Los hechos ocurren en un momento en que la fiscalía de Manhattan sopesa si pedirá más imputaciones en un caso que ya ha resultado en cargos de fraude fiscal en contra de la compañía de Trump, la Organización Trump, y su director de finanzas desde hace tiempo, Allen Weisselberg.



El mismo Trump continúa bajo investigación después de que el fiscal de distrito Cyrus Vance Jr. encabezó una lucha de años para acceder a los registros fiscales del republicano.



La fuente habló bajo condición de guardar el anonimato al no estar autorizada a tocar el tema públicamente. The Washington Post fue el primero en dar a conocer la noticia de un nuevo jurado investigador.

VEA: Las frases más polémicas de Trump sobre el letal covid-19



La fiscalía de distrito de Manhattan se negó a comentar al respecto. Un abogado de la Organización Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



Los investigadores de Vance y de la procuradora de Nueva York, Letitia James, han pasado más de dos años indagando si es que la Organización Trump engañó a bancos y a autoridades fiscales sobre el valor de los activos de la compañía, inflándolos para obtener créditos favorables a largo plazo o minimizándolos para obtener beneficios fiscales.



Como parte de una investigación civil en curso, la oficina de James emitió citaciones a gobiernos locales en noviembre de 2019 para obtener registros respecto a una propiedad de Trump en el norte de Manhattan, Seven Springs, y un beneficio fiscal que el exmandatario recibió por colocar tierras en un fideicomiso de conservación. Vance emitió citatorios aproximadamente hace un año en un intento por obtener muchos de esos mismos registros.



La oficina de James también ha estado indagando asuntos similares relacionados con un edificio de oficinas de Trump en la ciudad de Nueva York, un hotel en Chicago y un campo de golf cerca de Los Ángeles. Su oficina también ganó una serie de fallos judiciales favorables que obligaban a la compañía de Trump y al despacho de abogados que contrató a entregar registros.



El New York Times reportó el mes pasado que la fiscal de distrito de Westchester, Mimi Rocah, había iniciado una investigación acerca de si la Organización Trump había engañado a las autoridades con el fin de obtener reducciones fiscales para un campo de golf.

ADEMÁS: ¿Qué le espera a Donald Trump? Golf, Twitter y tal vez otra carrera presidencial