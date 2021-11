Clan del Golfo envía droga a 28 países en alianza con mafias

BUCARAMANGA, COLOMBIA.- El Clan del Golfo, principal grupo de narcotráfico en Colombia, envía cocaína a 28 países en alianza con cinco carteles y mafias internacionales aliadas: cártel de Sinaloa, cártel Jalisco Nueva Generación, la mafia calabresa, redes de Los Balcanes y la mafia siciliana, indicó el miércoles la policía colombiana.



“El lavado de dinero y el movimiento de las finanzas internacionales especialmente lo hacen con la mafia calabresa italiana y con empresarios de origen libanés, árabe y algunos provenientes de Israel”, dijo a la prensa el director de la policía, general Jorge Luis Vargas.

Esta información fue obtenida por las autoridades en labores de inteligencia y operaciones realizadas durante siete años contra cabecillas del Clan del Golfo. El 23 de octubre las autoridades capturaron al máximo líder de este grupo ilegal —Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”— quien era el narcotraficante más buscado del país y solicitado en extradición por Estados Unidos.



“Lo cual no indica que no haya contactos (con grupos ilegales) de otros países, sino que de estas 450 toneladas (de cocaína incautadas en aguas internacionales), con los cuales tenemos elementos materiales de prueba, es que Otoniel principalmente trafica”, dijo Vargas.



Las autoridades identificaron que emisarios de carteles mexicanos entraron a Colombia para “tomar contacto con cabecillas de subestructuras del ‘Clan del Golfo’ para asegurar embarques de clorhidrato de cocaína principalmente hacia Bélgica y Centroamérica, mediante la modalidad de contaminación de contenedores”, detalló la policía en un comunicado. En algunos casos, “Otoniel” recibía personalmente a dichos emisarios dependiendo de la importancia del trato a realizar.



El Clan del Golfo, también llamado Los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, tiene capacidad de traficar 20 toneladas de cocaína cada mes, especialmente hacia Estados Unidos y países europeos como Italia, Alemania, España y Bélgica.



El general Vargas aseguró que también encontraron pistas sobre la intención de articular envíos hacia Irán, Emiratos Árabes y China, lo cual está en proceso de verificación. “Las leyes de esos países son especiales contra el narcotráfico... no es común que organización alguna y especialmente colombiana trafique hacia esos países”, explicó.



El presidente Iván Duque dijo que la captura de “Otoniel” se trataba del “final del Clan del Golfo”, sin embargo, días después no es claro cuál será el futuro del grupo armado.



El general Vargas considera que “muy seguramente va a haber una atomización” del grupo, es decir una división interna, sin embargo, indicó que “no hay claridad ni de ellos, ni nosotros” sobre cómo quedará conformada la estructura y quién tomará el mando.



El Clan del Golfo tiene una estructura familiar en su interior: las autoridades colombianas han capturado 17 familiares de “Otoniel” y mataron a tres más. Alias “Otoniel” tomó el mando de la organización junto a su hermano Juan de Dios Úsuga David, alias “Giovanny”, desde 2009, cuando las autoridades capturaron al narco Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”.



Alias “Giovanny” fue abatido en 2012 y “Don Mario” extraditado en 2018 a Estados Unidos, país en el que aceptó cargos el martes por apoyar a una organización terrorista y liderar una empresa ilícita ininterrumpida en conexión con el tráfico de drogas.

