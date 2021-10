Presidente de Ecuador se niega a comparecer ante el Congreso por los "Pandora Papers"

QUITO, ECUADOR.- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se negó el miércoles a acudir al Congreso, controlado por la oposición, para ofrecer su versión sobre el escándalo que lo involucra con los "Pandora Papers", lo que provocó un nuevo llamado de la comisión legislativa para que el mandatario comparezca de "manera obligatoria".



El mandatario fue convocado por la Comisión de Garantías Constitucionales para dar su testimonio luego de que una investigación periodística internacional revelara que varios líderes y personalidades de todo el mundo, entre ellos Lasso, ocultaron activos en paraísos fiscales.

LEA TAMBIÉN: México: Magnate reconstruirá línea de metro que se cayó



La comisión había citado a Lasso, un exbanquero de derecha de 65 años, para el miércoles.



En una carta, el presidente notificó que no acudirá pero que está dispuesto a recibir a los legisladores en la sede del gobierno "una vez que se hayan evacuado todas las comparecencias previstas en el cronograma de trabajo".



Lasso alegó que tiene "pleno derecho" de conocer las declaraciones del resto de personas citadas antes de dar su propio testimonio.



Ante la ausencia, el presidente de la comisión, José Cabascango (Pachakutik, izquierda), cerró la sesión convocando al gobernante "por segunda ocasión y de manera obligatoria y bajo prevención de ley para que comparezca" este viernes ante la Asamblea Nacional.



"No somos la Comisión de Fiscalización, que toma comparecencias a domicilio", señaló el legislador, añadiendo que "esta falta de colaboración obstaculiza" la indagación parlamentaria.

DE INTERÉS: Detectan una descendiente de la variante delta que podría ser más contagiosa



La esposa y un hijo del mandatario tampoco acudieron el miércoles a testificar ante la comisión parlamentaria, considerando que no están obligados debido a que no son funcionarios públicos.



Lasso, en el poder desde mayo, controló 14 sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá, y las cerró después de que el exmandatario Rafael Correa (2007-2017) aprobara una ley en 2017 que prohibía a los aspirantes presidenciales tener empresas en paraísos fiscales, según los "Pandora Papers".



"Ni al inscribir mi candidatura presidencial, ni desde entonces hasta hoy, he estado incurso en la prohibición referida", dijo en su misiva, en la que informó que no ha incumplido la ley para ser candidato.



El gobernante reconoce que tuvo "inversiones legítimas en otros países", de las que se deshizo para ser candidato en los comicios que ganó este año.



Ante varios miles de simpatizantes reunidos frente a la casa presidencial el miércoles, Lasso calificó de "golpistas" y "conspiradores" a grupos que planean protestas contra el alza mensual de combustibles, entre ellos de indígenas.



Pachakutik es el brazo político de la mayoritaria y opositora Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).



La ministra de Gobierno (Interior), Alexandra Vela, sostiene que el Congreso pretende llevar al presidente a un juicio político, mecanismo por el cual puede ser destituido.

LEA: Putin declara una semana libre para frenar los contagios del covid