Manifestantes marchan en Bolivia en apoyo al gobierno

LA PAZ, BOLIVIA.- Miles de partidarios del gobierno de Bolivia se manifestaron este martes en apoyo del presidente izquierdista Luis Arce, quien llamó a defender su gestión "en las calles" contra los afanes "golpistas" de la derecha.



La manifestación fue convocada en defensa del gobierno de Arce, que según los oficialistas es blanco de planes desestabilizadores, y para reivindicar la bandera de los indígenas, la "whipala", que dicen fue menospreciada en un acto público de la gobernación derechista de la región de Santa Cruz (este).



Arce, de 58 años y a un mes de cumplir un año en el poder, participó de masivos cabildos públicos Cochabamba y La Paz, dos de las principales 10 ciudades del país, y estaba llamado a asistir a una tercera (Santa Cruz).



En Cochabamba (centro) y La Paz, el mandatario izquierdista, delfín del exmandatario Evo Morales (2006-2019), acusó a la derecha política de no querer respetar su triunfo en las elecciones del año pasado, cuando ganó con el 55% de los votos.



"Si no quieren respetar en las urnas, nos vamos a hacer respetar en las calles", dijo el mandatario, en un fervoroso discurso ante el aplauso de sus adherentes.



"Tenemos a un pueblo que va a hacer respetar su voto popular en las calles", añadió.



Arce reiteró el lunes que la oposición busca "crear las condiciones de un nuevo golpe de Estado", en referencia a la convulsión social que devino en la renuncia de Morales en 2019.



En la mayoría de las ciudades, los militantes del partido oficialista MAS caminaron por calles y avenidas y se concentraron en las plazas céntricas de las capitales regionales para mostrar su fuerza política.



Los actos oficialistas ocurrieron un día después de que la oposición se manifestara contra el gobierno con marchas y bloqueos de calles en las principales ciudades del país.



Los opositores acusan a Arce de impulsar juicios políticos contra líderes de oposición, con el argumento del presunto golpe de Estado, y de buscar una draconiana ley en el parlamento contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento a presuntos grupos terroristas.





