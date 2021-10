California declara ilegal quitarse el condón sin consentimiento de la pareja

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- El estado de California fue el primero en aprobar la "Ley del condón" que prohíbe quitarse el preservativo durante las relaciones sexual sin el consentimiento de la pareja.



Esta iniciativa hacer que sea ilegal quitarse el preservativo sin el consentimiento verbal de la otra persona. Este delito es conocido, por su nombre en inglés, como "Stealthing".



La medida enmienda el código civil del estado y se agrega a la deficinión de agresión sexual, lo que permite a las víctimas a reconocer el hecho y la posibilidad de llevar a los tribunales a sus agresores y recibir una compensación económica.



La "Ley del condón" fue impulsada por la asambleísta hispana del Partido Demócrata, Cristina García, quien en 2017 intentó convertir este acto en un crimen después que un estudio de la Universidad de Yale indicó que los denominados actos de “sigilo” estaban aumentando tanto contra mujeres como contra hombres homosexuales.



"Esta ley es la primera de su tipo en la nación, pero insto a otros estados a seguir la dirección de California y dejar en claro que el ‘sigilo’ no solo es inmoral sino ilegal", dijo García.



Analistas legislativos dijeron entonces que ya podría considerarse un delito menor de agresión sexual, aunque rara vez se procesa, dada la dificultad de probar que un perpetrador actuó intencionalmente en lugar de accidentalmente.



El proyecto fue firmado por el gobernador Gavin Newsom, quien además firmó un segundo proyecto de ley que trata la violación del conyúge, eliminando de esta forma una exención a la ley de violación si la víctima está casada con el perpetrador.



Newsom dijo: "La violación es violación (...) y una licencia de matrimonio no es una excusa para cometer uno de los crímenes más violentos y sádicos de la sociedad".

El Proyecto de Investigación Educativa Legal de Proveedores de Servicios Eróticos apoyó el proyecto de ley ya que esto podrá permitir a las trabajadoras sexuales demandar a los clientes que se quitan los condones.

