NEW YORK, ESTADOS UNIDOS.- Estas son las principales reacciones internacionales a las conmemoraciones de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, los ataques yihadistas más mortíferos de la historia, perpetrados hace 20 años.



- La canciller alemana, Angela Merkel, recordó las "imágenes aterradoras" del ataque al World Trade Center.



"Supimos entonces que teníamos que defendernos juntos, en la OTAN, contra esos peligros terroristas. También mostramos esta solidaridad con Afganistán", señaló.



Reconoció no obstante que "aunque hemos sido capaces de derrotar al terrorismo , que pone en peligro nuestra seguridad, en estos momentos no hemos alcanzado todos nuestros objetivos".



- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, rindió un homenaje a las víctimas de los ataques y a quienes "arriesgaron todo para ayudarlos". "La Unión Europea está con Estados Unidos en la defensa de la libertad y la compasión contra el odio", tuiteó.



- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, consideró que los ataques del 11 de septiembre representaban "lo peor de la humanidad", durante una ceremonia en la sede de la alianza, en Bruselas.



Allí recordó que "en las 24 horas que siguieron [a los atentados], los aliados de la OTAN invocaron por primera vez el artículo 5", que prevé el principio de defensa colectiva en caso de que un aliado sea atacado.



"Hace veinte años, éramos solidarios. Y hoy, cuando hacemos frente a un mundo más peligroso, Norteamérica y Europa deben seguir siendo solidarios dentro de la OTAN", añadió.



- En un mensaje dirigido al presidente Joe Biden, la reina de Inglaterra, Isabel II, afirmó que tiene "en el pensamiento y en [sus] oraciones -y las de [su] familia y de todo el país- a las víctimas, los supervivientes y las familias afectadas, así como a los primeros que intervinieron y al personal de rescate".



- "Nunca lo olvidaremos. Siempre lucharemos por la libertad", tuiteó el sábado el presidente francés, Emmanuel Macron, en un mensaje acompañado de un video de una bandera estadounidense en las escaleras del Palacio del Elíseo.



- El presidente italiano, Sergio Matterella, expresó la solidaridad de su país con Estados Unidos y sus demás aliados "para contrarrestar cualquier amenaza terrorista".



- Con motivo de las conmemoraciones, Rusia se declaró dispuesta a reanudar su cooperación con Estados Unidos para luchar contra el terrorismo. "Debemos dejar de lado todas las contradicciones y diferencias y cooperar en beneficio de la seguridad y la prosperidad, no sólo de Rusia y Estados Unidos, sino de toda la humanidad", escribió el embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoli Antónov.



- En Turquía, el Ministerio de Relaciones Exteriores condenó "de nuevo, firmemente, este ataque terrorista brutal".



"Los atentados del 11 de septiembre y los desarrollos mundiales que le siguieron mostraron claramente que una cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo, sin ninguna distinción entre las organizaciones terroristas, es indispensable", añadió.



- En México, el ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rindió homenaje a las víctimas y presentó sus "condolencias al pueblo norteamericano" en Twitter. "Hagamos todo lo necesario para que nunca más vivamos algo así en el mundo", añadió.



- El presidente suizo, Guy Parmelin, subrayó en un tuit "el rechazo incondicional al terrorismo". Estos atentados "cambiaron la política en todo el mundo y también tuvieron un impacto en nuestra vida en Suiza", escribió.



- El primer ministro australiano, Scott Morrison, rindió homenaje a "las 2.977 personas que perdieron la vida ese día".



"El 11 de septiembre nos recuerda que nunca podemos dar por sentada nuestra paz, nuestra libertad y nuestro modo de vida", escribió Morrison en una carta abierta.



- "Con motivo de los 20 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, que dejaron miles de muertos y heridos, incluidos tres brasileños, el gobierno brasileño renueva su solidaridad con las familias de las víctimas, con el pueblo y con el gobierno de Estados Unidos", señaló la cancillería brasileña.



- "Alzamos la voz en contra de todas las formas de agresión y violencia que afectan la vida y la Paz de los pueblos", tuiteó por su parte el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien afirmó que "las y los venezolanos condenamos categóricamente" los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.



- En un comunicado, la cancillería argentina condenó los actos de terrorismo, un "flagelo" que Argentina "ha sufrido en carne propia" y recordó "la muerte de miles de ciudadanos estadounidenses y de más de 90 países, incluyendo argentinos", y reiteró su "solidaridad" con Estados Unidos.



- El presidente de Colombia, Iván Duque, condenó en Twitter "un acto demencial de terrorismo sin precedentes" y recalcó que "gracias a la resolución 1373 del Consejo de Seguridad" de la ONU, "tolerarlo, justificarlo, legitimarlo, apoyarlo o perdonarlo se convirtió en una conducta inadmisible internacionalmente".



- En Irán, varios periódicos criticaron las intervenciones militares de Estados Unidos en respuesta a los atentados del 11 de septiembre.



En un editorial publicado bajo el título "El principio del fin de Estados Unidos", Hamshahri (diario del municipio ultraconservador de Teherán), escribió que Washington siguió "un camino equivocado".



"El error de apreciación de Estados Unidos fue haber creído que podía combatir a este nuevo enemigo (Al Qaida) con armas y operaciones militares", señaló.



"La posición política, la influencia internacional e incluso el poder militar de Estados Unidos se han visto seriamente socavados. Este país está en el camino de la decadencia y Biden no ha sido capaz de detenerlo", añadió el periódico.