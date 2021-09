Muere Jan Hecker, el embajador de Alemania en China  

BERLÍN, ALEMANIA.-El nuevo embajador de Alemania en China, un exasesor de la canciller Angela Merkel, falleció a los 54 años, informó el lunes el ministerio del Exterior de Alemania.



El ministerio del Exterior dio a conocer la “muerte repentina” de Jan Hecker en un breve comunicado a primera hora el lunes. No hubo más detalles sobre cuándo o dónde murió Hecker, y tampoco se informó de la causa de muerte.



Hecker, quien se convirtió en embajador en agosto, estaba casado y tenía tres hijos, según su biografía publicada en el sitio web del ministro del Exterior.



Llegó a China el 1 de agosto y presentó sus credenciales el 24 de agosto, según el ministerio del Exterior de China.

Hecker, un ex funcionario del ministerio del Interior y posteriormente juez en la Corte Federal Administrativa, comenzó a trabajar en la cancillería en 2015 como director de una unidad que coordinaba la política de refugiados. En 2017, se convirtió en asesor de política exterior de Merkel, un cargo de gran peso político y poco reconocimiento público.



Merkel dijo en un comunicado que “la muerte de Jan Hecker me conmociona profundamente”.



“Estoy en duelo por un estimado asesor de varios años con una profunda humanidad y notable pericia”, señaló la canciller. Añadió que estaba “llena de gratitud” por haber trabajado con él durante años y expresó sus condolencias a su familia.



La embajada de Alemania en Beijing refirió todos los comentarios y preguntas al ministerio del Exterior en Berlín, el cual no respondió de inmediato a un email en busca de detalles adicionales.

