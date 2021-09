Talibanes armados irrumpen canal de televisión en vivo en Kabul

KABUL, AFGANISTÁN.- Un polémico video que muestra a un presentador de televisión en medio de un grupo de talibanes armados en plena transmisión en vivo ha conmocionado a miles de personas, quienes aseguran que este nuevo control intenta limpiar su imagen manchada de sangre y violencia.

Tras la llegada de los talibanes al poder hace dos semanas, la incertidumbre y miedo se han apoderado de la población de Kabul, donde este martes se cumplió el plazo para que las tropas internacionales abandonaran el país dejando preocupación en quienes no pudieron evacuar a tiempo.

Las mujeres y niñas temen por sus vidas ya que se dice que los talibanes suelen tener conductas y tradiciones aberrantes contra este grupo, sin embargo, los medios de comunicación también han sido manipulados y prueba de ello es un video que ha circulado por las redes sociales, en él se muestra el momento en que talibanes armados irrumpen el programa Pardaz, de la cadena de televisión afgana 'Peace Studio', mismo que es dirigido por Mirwais Haidari.

With armed Taliban fighters standing behind him, the presenter of Afghan TV's Peace Studio political debate programme says the Islamic Emirate (Taliban's preferred name) wants the public to "cooperate with it and should not be afraid".pic.twitter.com/rclw3P9E7M