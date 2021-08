EEUU: Investigan a hermanos que enterraron a su madre y hermana en el patio de su casa

ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS.- La policía de Chicago liberó a dos hermanos que dicen haber enterrado los cuerpos de su madre y su hermana en el patio trasero de su casa hace años, mientras las autoridades investigan el hallazgo hace unos días de dos cuerpos sepultados allí.



Los hermanos, de 41 y 45 años, fueron puestos en libertad el lunes luego de una retención de 48 horas en cooperación con la fiscalía del condado Cook. Los hombres fueron detenidos el sábado después de que se encontraron dos cuerpos en el patio trasero de la casa en el suburbio de Lyons.

Los cuerpos aún no han sido identificados y los investigadores dijeron que usarán ADN para determinar si son parientes biológicos de los hermanos.



El jefe de policía de Lyons, Tom Herion, dijo en un comunicado el lunes por la noche que, aunque los hermanos fueron liberados, “continúan siendo objeto de la investigación” por el hallazgo de los cadáveres.



Los hombres no han sido acusados, pero enfrentan posibles delitos graves por enterrar ilegalmente los cuerpos. Herion dijo que las autoridades están determinando la causa de la muerte de las dos personas.



Los hermanos le dijeron a la policía que su hermana empujó a su madre, de unos 70 años, por las escaleras de la casa en 2015, causándole “algún tipo de contusión en la cabeza” que le provocó la muerte. También le dijeron a la policía que su hermana murió en 2019.

No existen registros de sus decesos, dijo Herion. Un hermano que llevó a la policía al lugar donde estaban los cuerpos les dijo a los investigadores que fueron enterrados en el patio por razones financieras.



La casa llamó la atención de las autoridades cuando funcionarios de obras públicas notaron que no se había usado agua por más de un año. Agentes que acudieron a la vivienda el jueves pasado encontraron que tenía objetos acumulados, y no había agua corriente ni baños que funcionaran. Había heces humanas y grandes recipientes llenos de orina por toda la casa, dijo Herion.





