Muere por covid-19 el líder del movimiento antimascarillas de Texas, EE UU

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Caleb Wallace, activista y líder de la campaña contra el uso de las mascarillas y otras medidas de prevención para combatir el covid-19, falleció a causa del virus tras ser ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI),

Wallace, de 30 años, llevaba un mes luchando contra la mortal enfermedad, pero el pasado sábado perdió la batalla contra el covid-19, informó su esposa Jessica Wallace en la página GoFundMe. El también padre de tres menores, respiraba a través de un ventilador y estaba inconsciente.

Un día antes de su fallecimiento, su esposa escribió en redes sociales que era “un hombre imperfecto, pero que amaba a su familia y a sus hijas más que a nadie”. “A quienes le desean la muerte, lamento que sus puntos de vista y opiniones les causaran algún daño. He rezado para que él saliera de esto con una nueva visión y un mayor aprecio por la vida. No puedo decir más porque no puedo hablar por él”, concluyó la mujer.

En el mes de julio del año pasado, Wallace organizó una protesta en la que los participantes portaban carteles en contra del uso de las mascarillas y los cierres de negocios para hacer frente a la pandemia de covid-19. Asimismo, descartaban las versiones científicas que explicaban la gravedad de la enfermedad y se pronunciaron acerca de la cobertura de la prensa respecto al virus.

Según declaraciones de su esposa a San Angelo Standard-Times, el activista comenzó a tener síntomas de covid-19 el 26 de julio de 2021, pero se negó a realizarse una prueba diagnóstica o ir al hospital. En lugar de ello, tomó elevadas dosis de vitamina C, pastillas de zinc y un medicamento contra los parásitos que expertos han explicado que no es efectiva para combatir el virus.

