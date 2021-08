VIDEO: Así luce el monstruoso ojo del huracán Ida desde el espacio

LUISIANA, ESTADOS UNIDOS.- Unas impactantes imágenes del ojo del huracán Ida que tocó tierra este domingo en Luisiana, Estados Unidos, fueron captadas desde el espacio.



Con fuertes lluvias y vientos de hasta 240 kilómetros por hora el temporal alcanzó la categoría 4 en muy poco tiempo, las autoridades de Luisiana temían que el corto lapso no les permitiera a la población evacuar a tiempo.



Fue la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos que publicó un video tomados desde el espacio mostrando el monstruoso ojo.

OVER THE GULF OF MEXICO - Flying into the eye of Category 4 Hurricane #Ida on NOAA WP-3D Orion #NOAA43 Miss Piggy during morning mission 08.29.21. Credit: Lt. Cmdr. Doremus, NOAA Corps. Visit https://t.co/JRMe4KQZfE for NOAA event resources. #FlyNOAA pic.twitter.com/STHD6mWwgd

Lluvias y vientos fuertes se sentían desde la mañana en las desiertas calles de Nueva Orleans, en una ciudad llena de ventanas tapiadas y casas rodeadas de bolsas de arena a la espera de este huracán que ha sido catalogado como "extremadamente peligroso".



El Centro Nacional de Huracanes advirtió de daños catastróficos por los vientos y de inundaciones peligrosas en la región.

Stunning video taken from inside the eye of #Ida this morning by the NESDIS Ocean Winds Research team during a flight on the @NOAA_HurrHunter P3 aircraft @NOAASatellites pic.twitter.com/sjt970Yeiq