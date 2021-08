Suspenden más de 1 millón de dosis de Moderna por tener "partículas metálicas"

JAPÓN.- Japón suspendió este viernes el uso de 1.63 millones de dosis de la vacuna de Moderna, una semana después de que el distribuidor nacional recibiera informes de contaminantes en algunos viales.



El informe de la NHK publicado en la noche del jueves citó al ministerio diciendo que la partícula reaccionó a los imanes, por lo que se sospecha que es un metal.



Moderna lo ha descrito como “material particulado” que no plantea problemas de seguridad o eficacia.

LEA: ¿La vacuna de Johnson & Johnson causa el síndrome de Guillain-Barré?



El funcionario del Ministerio de Salud a cargo de los asuntos relacionados con las vacunas no estuvo disponible de inmediato cuando fue contactado por Reuters. El ministerio indicó que la suspensión es una precaución.



No obstante, la medida llevó a que varias empresas japonesas cancelaran la vacunación de sus trabajadores y el regulador europeo de medicamentos puso en marcha una investigación.



La compañía farmacéutica española Rovi, que embotella vacunas Moderna para mercados distintos a Estados Unidos, dijo que la contaminación podría deberse a un problema de fabricación en una de sus líneas de producción y estaba realizando una investigación.



El gobierno japonés no ha revelado cuántas inyecciones del lote contaminado habían sido administradas ya.

ADEMÁS: ¿La vacuna anticovid de Pfizer provoca cáncer y neurotoxicidad?

Kyodo News dijo que se administraron al menos 176,000 inyecciones, según su propio recuento de cifras informadas por los municipios locales.