Nueva York: Gobernadora Kathy Hochul incluye 12 mil muertes más por covid-19

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- En su primer día en funciones, la gobernadora de Nueva York prometió mayor transparencia y antes del fin del día su gobierno cumplió la promesa al reconocer 12,000 muertes por covid-19 más de las que dio a conocer su predecesor Andrew Cuomo.



Según la nueva cifra, unas 55,400 personas han muerto de por coronavirus en el estado de Nueva York, de acuerdo con los datos presentados a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), comparado con la cifra de 43,400 que Cuomo dio a conocer el lunes, su último día en el cargo.



“Estamos difundiendo más datos de los que habían llegado al público para que la gente sepa que las muertes en hogares para ancianos y hospitales son congruentes con las cifras publicadas por los CDC”, dijo Hochul el miércoles por la emisora MSNBC. “Hay muchas cosas que no sucedían y yo haré que sucedan. La transparencia será la divisa de mi gobierno”.



The Associated Press fue la primera en informar en julio sobre la discrepancia entre las cifras de mortalidad publicadas por el gobierno de Cuomo y las que enviaba a los CDC.

El recuento presentado por Cuomo en sus ruedas de prensa solo incluía las muertes de covid-19 confirmadas por laboratorios a través de un sistema estatal que reúne datos de hospitales, residencias e instalaciones que sirven a los ancianos.

Eso significa que el recuento excluía las muertes en domicilios, hospicios, prisiones estatales u hogares del estado para personas discapacitadas. También excluía a personas que probablemente murieron de covid-19 pero sin que el diagnóstico fuera confirmado por un test positivo.



La cifra más baja preferida por el gobierno de Cuomo apareció en el informe diario del martes, pero con una explicación de la oficina de Hochul de que se trataba de un informe incompleto.



“Hay muertes presuntas y confirmadas. La gente debe conocer las dos”, dijo Hochul en una entrevista el miércoles con NPR. “Además, a partir de ayer estamos usando las cifras de los CDC, que serán congruentes. Por eso no habrá oportunidad para ocultar esos números, y yo no quiero ocultarlos. El público merece tener un cuadro claro y honesto de lo que sucede. Sea buena o mala, debe conocer la verdad. Así es como restablecemos la confianza”.



Los detractores de Cuomo lo acusaban de manipular las estadísticas para dar lustre a su imagen de líder contra la pandemia.



Los fiscales federales ya habían iniciado una investigación sobre el manejo de las cifras de muertes en las residencias para ancianos. Durante la gobernación de Cuomo, el estado había minimizado esas cifras al excluir a los enfermos que murieron después de su traslado a los hospitales.



El año pasado, Cuomo usó esas cifras para afirmar erróneamente que el porcentaje de muertes de covid en residencias para ancianos era muy inferior al de otros estados.



La comisión judicial del legislativo estatal ha investigado el tema como parte de la preparación de un juicio político, y estudia si incluirá sus conclusiones en un informe público.