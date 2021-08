Gobernador de Hawái dice que 'ahora no es el momento' para que los turistas los visiten  

El gobernador de Hawái, David Ige, pidió no visitar las islas por los casos de covid-19.

HAWÁI, ESTADOS UNIDOS.-"Ahora no es el momento", aseguró el gobernador de Hawái, David Ige, en relación a la visita de turistas a la paradisíaca isla.



Ige suplicó a los turistas de todo el mundo que no visitaran las islas al menos hasta fines de octubre, debido a que están pasando por un duro momento a causa del covid-19.



"Ahora no es el momento de visitar las islas", dijo Ige en una conferencia de prensa. "Es un momento arriesgado para viajar en este momento. Creo que es importante que reduzcamos la cantidad de visitantes que vienen aquí a las islas".

Por su parte, Jill Hoggard Green, presidenta y directora ejecutiva de Queen's Health Systems dijo alos medios que “nuestras enfermeras están cansadas y no tenemos suficientes para administrar la cantidad de pacientes que llegan a todas las islas”.



"Tenemos una gran cantidad de pacientes con covid que necesitan soporte respiratorio de alto nivel, soporte mecánico para respirar, ya sea un ventilador o altas tasas de oxigenación", agregó.



El gobernador indicó que el estado podría cerrar si el aumento continúa golpeando a los hospitales de Hawái.



"Si el número de casos sigue creciendo exponencialmente como lo ha hecho en las últimas 10 semanas ... entonces tendremos que tomar medidas para limitar y asegurar que los hospitales no estén sobrecargados", dijo a los periodistas.

