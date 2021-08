"Ya no quiero vivir": el mensaje de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, desde la cárcel

LA PAZ, BOLIVIA.-Tras varios traslados de emergencia desde la cárcel a un hospital, el más reciente por un intento de quitarse la vida, la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, envió un sentido mensaje.

A través de su perfil de Twitter se publicó un mensaje en el que la política encarcelada por delitos de terrorismo, sedición y conspiración, dice que ya no soporta su situación.

"Ya no quiero vivir. Mis hijos necesitan hacer su vida. Ya no quiero más medicamentos que no sé cuáles son. Pido por favor a mis carceleros que me digan qué estoy tomando", se lee en el posteo.

Adicionalmente, explica cómo la está pasando en la cárcel sobre todo en torno a su condición de salud.





#JeanineAñez está muy débil. Sufre de forma permanente. Cada 10 minutos ingresa alguien a su celda, a espiar, a preguntar o no se sabe a qué. Vive en alerta, angustiada, sin descanso porque desconoce qué le van a hacer: Si sedarla, envenenarla o trasladarla sin rumbo conocido. pic.twitter.com/SuV86qgdPi — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) August 24, 2021



Este miércoles dejó su celda por unas horas el martes para realizarse una tomografía y debió ser conducida en silla de ruedas y sostenida por sus hijos debido a su débil estado físico.



Los estudios buscan determinar las causas de la debilidad de la exmandataria, dijo a periodistas una funcionaria del centro médico que no se identificó. La hija de Áñez, Carolina Rivera, comentó que su madre permanece sedada gran parte del tiempo debido a su estado depresivo. La política de 53 años además padece hipertensión, según autoridades penitenciarias.

La política tiene tres procesos relacionados con la crisis que detonó un estallido social con 37 muertos a fines de 2019 y precipitó la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) tras unos comicios denunciados como fraudulentos. Ante el vacío de poder, la entonces senadora de la oposición se proclamó presidenta y llamó a nuevas elecciones 11 meses después que fueron ganadas por el heredero político de Morales, Luis Arce, cuyo gobierno impulsa juicios contra opositores.



Otro de los procesos contra Áñez es por dos masacres perpetradas por las fuerzas del orden en las que murieron 20 seguidores de Morales.