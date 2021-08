Periodista mexicana dice que seguirá informado pese a amenazas de cártel

CIUDAD DE MÉXICO, MICHOACÁN.- La periodista mexicana Azucena Uresti, manifestó este martes que continuará informando como normalmente lo viene haciendo, pese a ser amenazada de muerte por un grupo de presuntos narcotraficantes.



Los criminales acusan a la comunicadora de MILENIO, de ser parcial con los grupos de autodefensa en Michoacán, México.

“Azucena Uresti, si sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí… Yo no soy cobran cuotas ni extorsiono”, expresa en un video un hombre encapuchado en poder de un arma de grueso calibre y varios subalternos a su alrededor.



Tras las amenazas Grupo MILENIO al igual que la mayoría de los medios de comunicación del país Azteca exigieron al Gobierno de México "tomar medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados”.



Por su parte, la comunicadora agradeció el apoyo que le han mostrado tras la difusión del video y aseguró que continuará realizando su labor periodística como hasta ahora lo ha hecho.



"Siempre, con los equipos que encabezó, buscamos los equilibrios y la confirmación de cada una de la información que aquí presentamos; así seguiremos: sin sesgos, con datos y hechos precisos de lo que pasa en el país", expresó Uresti.

Comunicado

GRUPO MILENIO expresa su total y decidido apoyo a todos nuestros compañeros y a Azucena Uresti, periodistas honestos y ejemplares, ante las amenazas y calumnias de que fueron objeto.



Rechazamos este atentado contra la libertad de expresión y exigimos a las autoridades una pronta investigación que garantice la seguridad de Azucena Uresti y nuestros compañeros periodistas, quienes se han distinguido siempre por su valentía al abordar temas relacionados con el crimen organizado y otros, sin tomar partido en ningún momento por un grupo en particular.



Ejercer el oficio periodístico e informar sobre la violencia del crimen organizado en todos los niveles son un riesgo, pero en GRUPO MILENIO mantenemos el indeclinable compromiso de seguirlo haciendo, de manera imparcial y atendiendo el derecho de nuestra audiencia a una información de calidad.



A todos nuestros compañeros reiteramos nuestra solidaridad.

