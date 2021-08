Pandilla utilizó a niños para conseguir dinero en Estados Unidos

El grupo montó un organismo benéfico falso, el Georgia Peach Youth Club of America Inc., para financiar los actos delictivos del grupo, informó el fiscal general de Georgia, Chris Carr. Foto ilustrativa

GEORGIA, ESTADOS UNIDOS.- Fiscales del estado de Georgia presentaron cargos contra 14 personas por reclutar a niños pobres para vender dulces y comida de casa en casa en los suburbios de Atlanta, un plan diseñado para canalizar fondos para una reconocida pandilla.



El grupo montó un organismo benéfico falso, el Georgia Peach Youth Club of America Inc., para financiar los actos delictivos del grupo, informó el fiscal general de Georgia, Chris Carr.

Carr, un republicano, dijo el martes en un comunicado que el acta acusatoria imputa a 14 personas de cargos como tráfico de personas, crimen organizado, actividad criminal callejera, fraude con organismos benéficos y lavado de dinero. Señaló que el dinero recaudado financió operaciones del grupo Nine Trey Bloods, una rama de United Blood Nation, que opera en Los Ángeles.



Nine Trey Bloods surgió en la prisión de la isla de Riker en la ciudad de Nueva York a principios de la década de 1970, según el FBI.



La acusación señala los niños eran llevados de casa en casa para vender dulces, pero no menciona cuánto dinero habrían recaudado los menores.



El Georgia Peach Youth Club se describe en Facebook como un programa laboral y recreativo para alejar a los adolescentes de la violencia con armas y de las drogas. El grupo no ha comentado al respecto.

Los acusados “reclutaron a niños de áreas en desventaja económica de Atlanta a través de carteles, de boca en boca y en un sitio web en el que se anunciaban premios y viajes para los menores”, asegura la imputación.



“Estos niños eran trasladados en vagonetas a distintos condados de Georgia”, señala la acusación formal. “Algunos menores fueron dejados durante horas recaudando fondos sin supervisión adulta”.



El ardid comenzó a quedar expuesto cuando un grupo de investigadores y fiscales del Departamento de Estado de Georgia — que supervisa a las organizaciones caritativas — descubrió que los niños eran obligados a ir de puerta en puerta para solicitar donativos. La agencia refirió el caso a las autoridades judiciales que continuaron con la pesquisa.



“Utilizar niños para conseguir dinero de los generosos habitantes de Georgia para financiar actividades de pandillas es imperdonable”, dijo el secretario de Estado, Brad Raffensperger, en un comunicado. “Estoy orgulloso de que las habilidades de nuestros investigadores profesionales desataran lo que a la postre se convirtió en un operativo con varias agencias involucradas y que protegerá a niños y a donantes de esta horrible estafa”.

