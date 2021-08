México: Narcotraficantes amenazan con matar a una periodista  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Un grupo de hombres enmascarados que dicen representar al Cártel Jalisco Nueva Generación publicaron un video el lunes en el que amenazan con matar a una periodista mexicana por lo que consideran es una cobertura injusta, mensaje que provocó una enérgica condena en medios y organizaciones de prensa.



En la grabación, algunos hombres fuertemente armados rodean a otro individuo sentado frente a un pequeño escritorio. Este último pronuncia un mensaje que, dice, era de Rubén Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, quien es el líder del CJNG, el cártel de mayor expansión en México. De momento no está claro si la persona que leyó el mensaje era el propio Oseguera.



VEA: Acusadora de Cuomo sale del anonimato y pide que el gobernador de NY "rinda cuentas"



El mensaje criticaba a Milenio Televisión, un canal de televisión por cable asociado con una importante cadena de periódicos, debido a que, según el texto, favorecía a los grupos de autodefensas que luchan contra el CJNG en el estado de Michoacán.



El hombre mencionó específicamente a la conductora Azucena Uresti, amenazando con matarla y hacer que se trague sus palabras.



Dijo que los grupos de autodefensas eran en realidad narcotraficantes, las únicas organizaciones que pueden costear las armas que esas fuerzas tienen a su disposición.



El mensaje mencionaba a Hipólito Mora, quien organizó un grupo de autodefensas en Michoacán hace casi una década, pero que se ha distanciado recientemente de esos grupos, así como a Los Viagras, un grupo criminal que opera en el estado.



El supuesto representante del CJNG dijo en el video que no quería coartar la libertad de expresión, sino que sólo quería que la cobertura sea pareja.



ADEMÁS: ¿Inmigración afecta tasa de infecciones en EEUU?



Por la noche, el Grupo Milenio y otros 18 medios y organizaciones de prensa divulgaron un desplegado en el que rechazaron “de manera enérgica” el video de “grupos criminales inconformes con las coberturas periodísticas”.



Asimismo, consideraron “inaceptable” que en un Estado de derecho se emitan amenazas como las lanzadas contra Uresti. Alertaron que este tipo de mensajes pueden ser preámbulos de ataques directos, y denunciaron que quienes los lanzan “saben que pueden hacerlo por la impunidad de que gozan”. Por eso piden capturarlos y llevarlos a juicio.



"Son tiempos de garantizar la libertad de expresión y fortalecer la democracia en el país, no de debilitar con estigmatizaciones", concluye el manifesto.



En un comunicado aparte, Milenio destacó la valentía de sus reporteros y su “indeclinable compromiso" de seguir haciendo una “información de calidad” de manera imparcial.



El vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, tuiteó que el gobierno mexicano “tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados”.



Reporteros sin Fronteras expresó “su más grande preocupación” ante la circulación del video.



“Pedimos a las autoridades garantizar la seguridad de los comunicadores y medios señalados”, indicó esa organización no gubernamental en su cuenta de Twitter.



Las amenazas contra periodistas no son palabras huecas en la nación. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) considera que México es el país más mortífero para ejercer la profesión en el hemisferio occidental.



DE INTERÉS: Haití: Familiares de colombianos presos por magnicidio piden garantías



“Las amenazas contra la reportera (Azucena Uresti) son muy, pero muy graves", tuiteó el representante del CPJ en México, Jan-Albert Hootsen. "El gobierno del presidente López obrador— no puede tolerarlas y debe garantizar la seguridad y el libre ejercicio de periodismo de Azucena”.



El CJNG también ha demostrado tener un alcance casi ilimitado dentro del territorio mexicano. En junio de 2020, hombres armados del cártel llevaron a cabo un ataque en la Ciudad de México en el que resultó gravemente herido el secretario de Seguridad local y murieron otras tres personas.