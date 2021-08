EE UU investiga muertes por caso de extraña enfermedad tropical

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Las autoridades de salud de Estados Unidos investigan el caso local más reciente de una extraña enfermedad tropical que es común en el sur de Asia.



La persona aún no identificada, que murió el mes pasado en el estado de Georgia, es el cuarto caso de melioidosis en Estados Unidos este año, una enfermedad causada por una bacteria que vive en el suelo y el agua, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).



Ninguno de los casos identificados en Georgia, Kansas, Minnesota o Texas había viajado al extranjero, lo que desconcertó a los expertos. Los CDC dijeron que dos de ellos murieron.



Las autoridades emitieron una alerta sanitaria a los doctores sobre el último caso, instándolos a considerar la posibilidad de melioidosis si encuentran un cuadro de infección bacteriana que no responda a los antibióticos, incluso si el paciente no ha viajado fuera del país.



Los CDC mencionan que la infección es tratable si se detecta de forma oportuna y se lleva un tratamiento adecuado.



A pesar de que la enfermedad fue identificada en diferentes estados y en fechas distintas, la agencia mencionó que los análisis de laboratorio indican que las infecciones estaban estrechamente relacionadas.