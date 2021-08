Estudio: 35 millones de europeos no pueden pagar vacaciones

BRUSELAS.- La mayoría de las familias de bajos ingresos de la Unión Europea no pueden costear vacaciones de verano, según un estudio de la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC, por sus siglas en inglés).



La organización, que representa a 45 millones de miembros en 38 países europeos, dijo que muchos trabajadores con salarios bajos se encuentran entre los 35 millones de ciudadanos del bloque que no tienen suficiente dinero para tomarse un descanso. La confederación utilizó datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat.

“Las vacaciones no deberían ser un lujo para unos cuantos. Mientras muchos trabajadores están de viaje disfrutando de tiempo libre con amigos y familiares, millones se lo pierden debido a los bajos salarios”, dijo Esther Lynch, subsecretaria general de la ETUC. “El aumento de la desigualdad en las vacaciones muestra cómo los beneficios del crecimiento económico en Europa durante la última década no se han repartido de forma justa”.



De acuerdo con el estudio, el 28% de las personas de 16 años o más que viven en el bloque de 450 millones de personas no pueden pagarse una semana de vacaciones fuera de casa. El estudio destaca que este porcentaje se eleva al 59,5% para las personas cuyos ingresos están por debajo del umbral de riesgo de pobreza de Eurostat, fijado en el 60% del ingreso medio nacional.



La peor situación se da en Grecia, donde el 88,9% de las personas en riesgo de pobreza no pueden permitirse unas vacaciones, seguida de Rumania (86,8%), Croacia (84,7%), Chipre (79,2%) y Eslovaquia (76,1%).



La ETUC indicó que muchos europeos ubicados en el grupo de la pobreza están desempleados o jubilados, pero también incluye a millones de trabajadores con salarios bajos.



“Los salarios mínimos reglamentarios dejan a los trabajadores en riesgo de caer en la pobreza en al menos 16 Estados miembros de la UE y, según la Comisión Europea, 22 millones de trabajadores ganan menos del 60% de la mediana”, dijo el sindicato, y añadió que la desigualdad en las vacaciones creció en 16 países de la UE en los últimos 10 años.



Las mayores diferencias en el acceso a las vacaciones entre las personas con ingresos inferiores al 60% de la mediana y las que tienen ingresos superiores a ese umbral se dan en Croacia, Grecia, Bulgaria, la República Checa, Francia y Rumania, dijo.

La ETUC señaló que está trabajando con legisladores europeos para introducir un “umbral de decencia” en las leyes de la UE que aseguraría que los salarios mínimos legales nunca puedan ser inferiores al 60% de la mediana salarial y al 50% del salario promedio de cualquier país del bloque. La confederación indicó que esta medida contribuiría a aumentar los salarios de más de 24 millones de personas.