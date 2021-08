Mexicana a punto de ser condenada: “Mi único delito fue defenderme del hombre que me violó”

OAXACA, MÉXICO.- Roxana Ruiz, una joven mexicana de 21 años, mató a su presunto violador y a través de una carta contó el infierno que vive en el Penal del Bordo de Xochiaca, en el Estado de México, tras su arresto.



La chica deberá presentarse a la Corte este lunes 2 de agosto para escuchar la sentencia por la muerte de un conocido que le insistió en quedarse a dormir en su casa, pero con una doble intención, según se lee en su relato.

“Insistió tanto que me dio miedo, por tonta accedí, sé que muchos me juzgarán por lo que hice y tal vez dirán es culpa de ella que lo dejó entrar”, escribió.



La joven madre explicó que minutos después su huésped se paró en su cama, “me empezó a quitar la ropa, me golpeó y me violó, y yo estaba en shock. Solo quise defenderme. Pasé momentos horribles, sentí su aliento, sus manos, y solo quería que esto acabara. Le di un golpe en la nariz, empezó a sangrar y me dijo ahora sí te vas a morir. Cuando se distrajo, tomé una playera y se la puse en el cuello, lo asfixié, sentí miedo, terror, sentí que no valía nada, que todo era culpa mía”, recordó.



Tras matar al abusador, la joven metió el cadáver en un saco y lo dejó en una esquina, sin embargo, uno de sus vecinos la vio y llamó a la patrulla.



Cuando llegaron las autoridades la joven denunció que la habían violado, pero ni siquiera le hicieron algún examen y en su lugar le dijeron groserías.



“Me presentaron golpeada pero no tomaron fotografías, no tomaron en cuenta mi declaración para que yo pudiera defenderme. Mi único delito fue defenderme del hombre que me violó”, expresó.



Asimismo, la joven pensó que "tal vez debí dejar que mi agresor se saliera con la suya, se fuera y me dejara tal vez muerta o herida para no tener que vivir esto que vivo”.

