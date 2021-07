Alemania planea dejar de subsidiar pruebas gratis de covid  

BERLÍN, ALEMANIA.-El gobierno de Alemania planea dejar de cubrir el costo de las pruebas rápidas de coronavirus, según el Ministerio de Salud de la nación.



“El ministro de Salud, Jens Spahn, ya dijo hace semanas que cree que es concebible que el gobierno deje en una fecha posterior de ofrecer pruebas gratuitas a las personas no vacunadas”, dijo el ministerio a la agencia de noticias alemana dpa. No se ha fijado una fecha exacta.



Algunos funcionarios del gobierno han comenzado recientemente a abogar por este cambio para incentivar la vacunación, diciendo que las personas no vacunadas deben asumir los costos una vez que todos hayan tenido la oportunidad de vacunarse.

LEA: Gobierno de Estados Unidos demanda a Texas por detención de migrantes



La confirmación de los planes se supo después de que el periódico Bild informó que el gobierno dejaría de pagar las pruebas tan pronto como todos hayan tenido la oportunidad de recibir dos dosis de alguna vacuna, es decir, a fines de septiembre o principios de octubre.



Desde marzo, los ciudadanos y residentes alemanes han sido elegibles para recibir pruebas rápidas gratuitas de coronavirus en farmacias y centros de pruebas designados en todo el país.



Las pruebas han sido una parte crucial de la estrategia de reapertura económica de Alemania: quienes no pueden presentar pruebas de que están completamente vacunados o de que se han recuperado del virus deben presentar un resultado de prueba negativo para poder realizar ciertas actividades, como cenar en interiores de un restaurante o alojarse en un hotel.

ADEMÁS: Kamala Harris presenta su plan contra las causas de inmigración en Centroamérica