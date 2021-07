Más de 100 detenidos por documentos de identidad venezolanos "fraudulentos"  

No es fácil tramitar un documento de identidad en Venezuela: muchas veces son inaccesibles o tardan meses, por lo que no es extraño que las personas opten por los llamados 'gestores'. FOTO: AFP

CARACAS, VENEZUELA.- Más de 100 personas fueron detenidas en el primer semestre del año por gestionar "de forma fraudulenta" documentos de identidad de Venezuela, donde el trámite por los canales regulares es normalmente muy complicado.



El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó el lunes que los arrestos se realizaron "entre los meses de enero a julio del presente año".

"Estos sujetos se dedicaban a captar a través de las distintas redes sociales (Facebook, Instagram, Whatsapp), a personas con la necesidad de efectuar diversos trámites de identificación ante el Saime, cobrando altas sumas de dinero en moneda extranjera", indicó el organismo en sus redes sociales.



"Emitían documentos de identificación tales como: cédulas [carnet de identificación], pasaportes, prórroga de pasaporte venezolano, visados para extranjeros de manera fraudulenta", añadió. "Se han desarticulado bandas dedicadas a este flagelo, y detenido a quienes se dedicaban a la gestoría, entre ellos funcionarios involucrados en estas fechorías", se indicó.



No es fácil tramitar un documento de identidad en Venezuela: muchas veces son inaccesibles o tardan meses, por lo que no es extraño que las personas opten por los llamados "gestores", que por lo general tienen contactos dentro del Saime, para agilizar el proceso.

La cédula solo se emite en operativos especiales, normalmente en tiempo de elecciones, y para optar a un nuevo pasaporte, el vencido debe tener menos de cuatro páginas libres. Si no, colocan una pegatina que extiende la validez por de hasta cinco años.

Los precios además se han adaptado a la dolarización imperante en el país. Aunque cobrados en bolívares, una prórroga del pasaporte puede costar el equivalente a 100 dólares, 40 veces el sueldo mínimo.



Los detenidos, entre los que hay una funcionaria del Saime, fueron acusados de corrupción por la "obtención ilícita de lucro en actos de la administración pública", según el comunicado, que no precisó cómo se tramitaban estos documentos "fraudulentos".



"El proceso de investigación continúa por parte de los funcionarios de la Inspectoría General del Saime, a fin de identificar y ubicar a otras personas involucradas en estos actos irregulares".





