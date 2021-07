Millonario exjefe de Nissan relata como huyó de Japón escondido en una caja

TOKIO, JAPÓN.- Carlos Ghosn, considerado hace un tiempo como uno de los hombres más poderosos y reconocidos de la industria automovilística mundial, relató en una entrevista a la cadena BBC, cómo fue su huida de Japón oculto en una gran caja de música dentro de un jet privado.



El que fuera presidente de Nissan y Renault, protagonizó a finales de 2018 una historia que parece sacada de una película de aventuras, teniendo que escapar del país asiático de una manera bastante ingeniosa.

Y es que la noticia de que Carlos Ghosn había sido arrestado en Japón, provocó una conmoción total en el ámbito empresarial, luego de que este fuera acusado de diferentes irregularidades contables sobre su salario real y sobre gastos personales, lo que solamente fue comparable a la que generó un año después sobre su huida de incógnito hacia Líbano.



En la entrevista que fue replicada por el diario español Expansión, recuerda que el empresario pasó largos periodos bajo custodia o arresto domiciliario en Tokio, bajo la constante amenaza de recibir una condena de 15 años de prisión si hubiera sido encontrado culpable.



Asimismo, el directivo de la compañía automotriz contó con lujo de detalles cómo se dio su huida del país asiático, en donde el hecho de haber recibido la prohibición de contacto alguno con su esposa, lo cual fue el detonante definitivo para tomar la decisión.

Plan de huida

El plan de huida del empresario pasaba por ocultarse dentro de una gran caja de música, llevado por dos hombres que se hicieran pasar por músicos.



El escape de tierras japonesas se dio en diciembre de 2019, cuando Ghosn se desplazó en tren bala desde Tokio hasta Osaka, con una ropa y una actitud especialmente pensada para pasar desapercibido durante el trayecto.

Durante la entrevista, Ghosn mencionó: "puedes imaginar que tuve que ir a lugares donde nunca había estado, comprar ropa que nunca había comprado y todo esto para tener el máximo de posibilidades de tener éxito sin llamar la atención en absoluto".



El momento clave era acceder oculto dentro de la caja musical a un jet privado en el aeropuerto de Osaka. El despegue estaba programado para horas de la noche y varios minutos antes había entrado a la caja musical.



Para llegar al aeropuerto, Ghosn fue transportado del aeropuerto al hotel por dos hombres que se hicieron pasar por artistas musicales.



Según relató en la entrevista, al momento de entrar a la caja "no piensas en el pasado, no piensas en el futuro, solo piensas en el momento".



"No tienes miedo, no tienes ninguna emoción excepto la enorme concentración de que esta es tu oportunidad, no puedes perderla. Si la pierdes, lo vas a pagar con tu vida, con la vida de un rehén en Japón'", añadió el directivo, que reconoció que "los 30 minutos que estuve dentro de la caja en el avión, esperando el despegue, fue probablemente la espera más larga que he experimentado en mi vida".



Ghosn permaneció dentro de la caja durante hora y media, aunque el directivo mencionó que sintió que ese momento duró "un año y medio".



El vuelo transcurrió con normalidad y Ghosn pudo cambiar de avión en Turquía para luego tomar un vuelo hacia Líbano.

Para la mañana sigueinte ya se encontraba en Beirut, alejado de todos los problemas que afrontó en Tokio, ya que Líbano no tiene tratado de extradición con Japón.