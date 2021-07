Biden pide al régimen de Cuba poner fin a la represión de su pueblo

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó el lunes al gobierno comunista de Cuba a "escuchar" a los manifestantes que exigen el fin de la "represión" y la pobreza.



"Estamos con el pueblo cubano y su claro llamado a la libertad y al rescate de las trágicas garras de la pandemia y de las décadas de represión y sufrimiento económico al que han sido sometidos por el régimen autoritario de Cuba", dijo Biden en un comunicado.



"Estados Unidos pide al régimen cubano que, en lugar de enriquecerse, escuche a su pueblo y atienda sus necesidades en este momento vital".



El gobierno cubano acusa a Washington de estar detrás de las inéditas protestas registradas el domingo en la isla.





We stand with the Cuban people as they bravely assert their fundamental and universal rights, and as they all call for freedom and relief from the tragic grip of the pandemic and from the decades of repression and economic suffering. https://t.co/KGY3MFfsw0