Trump dijo supuestamente que Hitler 'hizo muchas cosas buenas', según nuevo libro

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El magnate inmobiliario Donald Trump, durante una visita a Europa mientras era presidente de Estados Unidos, le dijo a su jefe de gabinete que "Hitler hizo muchas cosas buenas", informó el miércoles el periódico británico The Guardian, citando un próximo libro.



Según los informes, el entonces jefe de gabinete de Trump, John Kelly, quedó "atónito" por el comentario. Ese intercambio se relata en el próximo libro, "Francamente, ganamos esta elección", de Michael Bender, del diario estadounidense The Wall Street Journal, dijo el medio británico.



The Guardian sostuvo que había obtenido una copia del libro antes de su publicación la próxima semana.



Según los informes, Trump -quien dejó el poder en enero pasado- hizo el comentario mientras Kelly le estaba dando una lección improvisada de historia durante una visita a Europa en 2018 para los actos de conmemoración del final de la Primera Guerra Mundial.



Según el libro, Kelly "le recordó al presidente qué países estaban de qué lado durante el conflicto" y "conectó los puntos desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial y todas las atrocidades de Hitler".



"Bueno, Hitler hizo muchas cosas buenas", habría dicho Trump entonces.



Supuestamente, Kelly "le dijo al presidente que estaba equivocado, pero Trump no se inmutó", enfatizando la recuperación económica alemana bajo mandato de Hitler durante la década de 1930.



Kelly, un exgeneral de la Infantería de Marina que dejó la Casa Blanca a principios de 2019, "replicó de nuevo", según The Guardian citando a Bender, para argumentar que "el pueblo alemán habría estado mejor pobre que sometido al genocidio nazi" y sentenció que "no podía" decir "nada en favor" de Hitler.