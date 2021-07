“El niño del terror", el pequeño que mataba a taxistas y miembros de la comunidad LGTB

QUITO, ECUADOR.- “El niño del terror", ese fue el alias que Juan Fernando Hermosa, de 15 años de edad, adoptó por asesinar en las calles de Quito, Ecuador, al menos a 20 personas, entre ellas taxistas y miembros de la comunidad LGTB.



De acuerdo al informe, el asesino en serie fue adoptado por los señores Olivo Hermosa Fonseca y Zoila Amada Suárez, quienes nunca se imaginaron el monstruo que iban a criar.

“El niño del terror" vivió la mayor parte de su niñez y adolescencia con su madre adoptiva, quien tenía artritis y sufría de sordera. El joven cuidaba a la mujer en ausencia de su padre, quien se ausentaba constantemente de su hogar porque tenía propiedades fuera de la ciudad.



Al pasar de los años, el niño se convirtió en adolescente y de inmediato comenzó a visitar bares, discotecas y salas de juegos electrónicos, además formó una pandilla, con la que inició su vida criminal.



El primer crimen de “El niño del terror" fue del 22 de noviembre de 1991. Según las informaciones, él y su pandilla le hicieron parada a un taxista cuando salieron de una discoteca.



El ruletero los subió a su carro cerca al Puente del Guambra, sin embargo, a unos kilómetros del trayecto, Hermosa sacó su arma y asesino al conductor del vehículo.

Posteriormente los jóvenes tomaron el carro y junto al cadáver de su víctima condujeron al sur oriente de la ciudad, donde lanzaron el cuerpo que fue hallado al día siguiente por las autoridades.



Sin importarle el primer crimen, siete días después "El niño del terror", alcoholizado junto a sus amigos, visitó la peluquería.



La barbería era de Charlie, un travesti de la zona, a quien los jóvenes visitaban regularmente para hacerse un cambio de look.



Charlie invitó a Hermosa y a sus amigos a su casa para beber, sin embargo, hubo una pelea y el asesino serial sacó su arma de nuevo y mató al peluquero de cinco disparos.



Los crímenes de la pandilla continuaron, hasta que durante un robo la policía capturó a Tomás Angulo, uno de los miembros de la organización criminal, quien al final delató a “El niño del terror".

Captura

El 9 de enero de 1992, un escuadrón llegó a la casa de Juan Fernando Hermosa, ingresaron por un tragaluz, pero a quien encontraron fue a la madre adoptiva de éste, quien le avisó y el criminal comenzó a disparar.



En el lugar se armó una balacera y murió la mamá de Hermosa, mientras que una granada lanzada por el “El niño del terror" provocó que una pared le cayera a dos policías.



Al final las autoridades capturaron al sospechoso a quien llevaron rápidamente a la cárcel. “Quiero dejar en claro que mi nombre es Juan Fernando Hermosa Suárez y que el 28 de febrero cumplo 16 años”, fueron las palabras del asesino serial al llegar al recinto carcelario.



“Les pedía que se quedaran quietos, que no les iba a pasar nada, pero eso no ocurrió, otra vez me amenazaron con un revólver calibre 22, por lo que utilicé mi arma; y un taxista intentó golpearme con una llave de ruedas, por lo que también me vi obligado a disparar”, agregó el adolescente.

El joven, quien era menor de edad, fue sentenciado a 4 años de cárcel, pero 16 meses después escapó de la prisión matando a un policía con un arma que le consiguió su novia.



Posteriormente huyó a Colombia, pero fue capturado nuevamente y tuvo que completar su sentencia. Recibió la libertad en 1996. Después viajó a Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana, para vivir con su padre. En poco tiempo, Hermosa fue asesinado.