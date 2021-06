Caos en Londres por incendio en estación de tren Elephant and Castle  

LONDRES, INGLATERRA.-La estación de tren Elephant and Castle, en el sur de Londres, se convirtió en una terrible escena de caos y desesperación cuando inició un incendio en la zona.



De manera preliminar se conoció que el siniestro se produjo junto a las vías del tren, mientras que la policía descartó que se tratara de un ataque terrorista. No hay víctimas.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Londres detalló que unos 10 camiones y aproximadamente 70 bomberos estaban asistiendo a la zona del incendio.



Las autoridades piden a las personas alejarse del lugar para evitar cualquier peligro.

Las redes sociales rápidamente se llenaron de videos que muestran grandes columnas de humo que suben desde la estación, mostrando la magnitud de este hecho.



El servicio de emergencia contó que había recibido «casi cincuenta» llamadas de personas cercanas a la estación. Se desconoce la causa del incendio.

#AHORA Incendio en Estación de metro en Londres#NEWS Huge fire near Elephant and Castle railway station in south London | pic.twitter.com/jRWCv41uKY