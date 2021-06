Decapitaron a su mujer y lanzaron de un puente a sus hijos: tragedia que marcó a "El Güero" Palma

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El mexicano Héctor Luis Palma Salazar, mejor conocido como “El Güero”, nació en La Noria de Abajo, Sinaloa, y debido a la pobreza de su familia ingresó al mundo criminal siendo muy pequeño.

En su adolescencia ya robaba automóviles, tanto así que llamó la atención de Miguel Ángel Félix Gallardo, el mayor narcotraficante de cocaína y marihuana en México -conocido como El Jefe de Jefes o El Padrino- para quien inició trabajando como sicario.

Ese estilo de vida le acarrearía grandes males, entre ellos la tragedia que lo marcó por vida y en la que pagaron sus delitos su esposa e hijos.

LEA: La oferta de 'El Chapo' Guzmán a la DEA para evitar su extradición

En ese tiempo, Joaquín “El Chapo” Guzmán siendo joven también trabajaba para Félix Gallardo en el Cártel de Guadalajara, por lo que se convirtió en amigo cercano de “El Güero”, quien fue acusado de quedarse con un cargamento de droga, por lo que su jefe no tardó en vengarse.



Hacia finales de los 80´, “El Güero” y Guzmán Loera buscaban el liderazgo en el mundo del narco con el Cártel de Sinaloa, pero no tardaría en llegar a su vida el peor golpe, el asesinato de su familia.



El conflicto entre los de Sinaloa y los Arellano Félix, donde unos se sentían desplazados por los nuevos reclutas, derivó en la muerte de la esposa de “El Güero” y de sus hijos.

ADEMÁS: El papel que jugó 'El Chapo' y sus gemelas en el arresto de Emma Coronel



Félix Gallardo y los Arellano presuntamente ordenaron matar a los hijos y a la esposa de “El Güero”, a quien le enviaron la cabeza de su amada. Aproximadamente una semana después, la tragedia terminó de consumarse sobre Palma. Le enviaron un vídeo dónde mostraban como lanzaba a sus dos hijos, Nataly, de cuatro años, y Héctor, de cinco años, desde el Puente de la Concordia en Venezuela.



“El Güero” le construyó a su familia un mausoleo con valor estimado en 420,000 dólares en el Panteón Jardines del Humaya, en Culiacán, Sinaloa. En el techo hay una pintura de su esposa e hijos.



Lejos de apaciguar el conflicto, las cosas no se quedarían ahí. En venganza el Güero ordenó el asesinato de nueve amigos y familiares de Félix Gallardo, incluida su suegra. Algunos de los cuerpos presentaban múltiples golpes, fractura de cráneo y estallamiento de vísceras.



TAMBIÉN: Datos que quizá no sabías del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán (Fotos)



Fue el inicio del cambio del código entre narcotraficantes de no agredir a las familias.



Este fin de semana absolvieron al “Güero” Palma y emitieron una sentencia para dejarlo en libertad. Sin embargo, México y Estados Unidos siguen revisando las carpetas para saber si el hombre de 80 años tiene algún pendiente con la justicia.