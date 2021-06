Irán envía navíos de guerra al Atlántico  

En esta foto dada a conocer el jueves 10 de junio del 2021 por la armada de Irán, un buque militar. Irán despacho dos barcos al Atlántico, en una rara misión para mostrar el poder marítimo del país. El viaje del flamante destructor Sahand, construido en Irán, y el navío de inteligencia Makram se produce en medio de reportes en la prensa estadounidense, que citan a funcionarios de Washington no identificados, de que los barcos se dirigían a Venezuela. La Associated Press no pudo de inmediato confirmar el destino de los barcos. (Ejército Iraní vía AP)

DUBAI.- Un destructor de la armada iraní navega por el Atlántico escoltado por un buque de soporte en una rara misión lejos de la República Islámica, reportó el jueves la televisión estatal, sin indicar el destino de los barcos.



El viaje del flamante destructor Sahand, construido en Irán, y el navío de inteligencia Makram se produce en medio de reportes en la prensa estadounidense de que los barcos se dirigían a Venezuela. Los reportes se basan en fuentes anónimas y la Associated Press no pudo de inmediato confirmar el destino de los barcos.



Los navíos zarparon el mes pasado del puerto de Bandar Abbas, en el sur de Irán, dijo el almirante Habibollah Sayyari, vicejefe del ejército. Describió la misión como la más larga y difícil de las travesías de la armada iraní, sin dar detalles.



La televisión estatal mostró un corto video del destructor navegando las aguas del Atlántico. El video casi seguramente fue tomado desde el Makran, un buque petrolero adaptado con una plataforma móvil para helicópteros.



“La armada está mejorando su capacidad de navegación y demostrando su durabilidad en mares desfavorables y las condiciones climáticas desfavorables en el Atlántico”, dijo Sayyari, que añadió que los navíos no atracarían en ningún puerto durante la misión.



Imágenes de satélite de Maxar Technologies fechadas el 28 de abril parecen mostrar a siete helicópteros de ataque rápido usualmente asociados con la Guardia Revolucionaria en la cubierta del Makran. Imágenes de Planet Labs indican que el buque zarpó de Bandar Abbas en algún momento después del 29 de abril. No estaba claro dónde estaban ahora los dos barcos.



El portal Político fue el primero en reportar en mayo, citando fuentes anónimas, que el destino pudiera ser Venezuela. Irán tiene estrechos lazos con el presidente Nicolás Maduro y ha enviado gasolina y otros productos al país sudamericano en medio de la campaña de sanciones de Estados Unidos contra el gobierno en Caracas.