Samuel García, de candidato viral a gobernador de Nuevo León  

MONTERREY, MÉXICO.-En agosto de 2020, el entonces senador por el estado mexicano de Nuevo León, Samuel García, fue blanco de críticas en las redes sociales por regañar a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, por mostrar parcialmente una pierna en una transmisión por Instagram.



“¡Que bajes la pierna! ¡No andes enseñando la pierna! Me casé contigo para mí, no para que andes enseñando”, le espetó García a su esposa en el video transmitido por la cuenta de Rodríguez, que tiene 1,6 millones de seguidores.



El episodio fue calificado de misógino por grupos feministas y desató una ola de críticas contra García que obligó al abogado, que inició su carrera en la política como diputado del Congreso estatal en 2015, a ofrecer disculpas a su esposa en otro video.



Pese a ésta y otras polémicas que se viralizaron en las redes, García, de 33 años, candidato a la gobernación de Nuevo León por el pequeño partido Movimiento Ciudadano (MC), obtuvo un triunfo en los comicios del 6 de junio en los que se renovaron la Cámara de Diputados a nivel federal y 15 gobernaciones.



De acuerdo con cifras oficiales, García ganó la gobernación con 36,68% de los votos, nueve puntos porcentuales más que su inmediato rival, Adrián de la Garza, de una coalición conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Paradójicamente, los dos más votados son investigados por la Fiscalía General de la República por distintos delitos y, en el caso de García, la indagatoria incluye a su padre, su esposa y su suegro por presunto financiamiento ilegal de la campaña.



Analistas sostienen que, en contraste con los resultados a nivel nacional donde el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se sitúa adelante en al menos 11 gobernaciones, el electorado de Nuevo León optó por un candidato popular en las redes sociales ajeno a los partidos tradicionales y que ofreció ser un contrapeso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



“Voté por Samuel porque es joven y ofreció dar seguridad. Y quise enviarle un mensaje al presidente, que creo que ha hecho todo mal, cómo ha manejado la crisis de la pandemia, no estoy contenta con él por tantas muertes, mujeres desaparecidas, hay tanta inseguridad”, declaró Yesenia Aguilar, de 40 años, durante un evento de García organizado en la icónica Macroplaza de la ciudad de Monterrey, capital de Nuevo León.



Aunque en un inicio los sondeos mostraban a la candidata de Morena, Clara Luz Flores, como favorita, su popularidad cayó después de que De la Garza reveló un video de una larga conversación entre ella y Keith Raniere, líder condenado de la secta NXIVM. En una entrevista previa ella había negado conocer a Raniere.



En una mesa de análisis sobre los resultados del 6 de junio transmitida por el sitio de noticias Latinus, la analista Denise Dresser advirtió que el caso de García forma parte de una tendencia global en la que los votantes se inclinan por postulantes que utilizan las redes sociales para atraer al electorado.



“Ahora están llegando a la política los que son factor de entretenimiento, los que manejan las redes, los que bailan, los que cantan. Es un fenómeno no sólo mexicano, a lo largo del mundo, es una degradación de la política para convertirse en otra cosa, que es el espectáculo”, expresó Dresser.



Sin embargo, Juan Manuel Ramos, director de Redes Quinto Poder, una asociación civil dedicada a promover la transparencia gubernamental en Nuevo León, opinó que el éxito en las urnas de García no sólo se debe a las redes sociales sino a su rol crítico hacia la administración del gobernador saliente Jaime Rodríguez, “El Bronco”, y el gobierno de López Obrador.



Ramos indicó que García y otros candidatos destinaron grandes sumas de dinero en la difusión de anuncios en Facebook. The Associated Press corroboró en la sección pública de transparencia de la página del candidato, que éste ha gastado más de 7,7 millones de pesos, unos 388,000 dólares, en anuncios entre agosto de 2020 y el 5 de junio.

“Sí, es un influencer, yo lo sigo en Facebook y así me informé sobre él en las campañas. Me gustaron sus propuestas y además se opuso a los políticos tradicionales que han gobernado antes aquí y propuso conseguir dinero para Nuevo León del gobierno federal”, dijo a AP en la Macroplaza Fernando Gutiérrez, de 24 años.



Ramos apuntó que, aunque García implementó una estrategia eficaz en las redes y como legislador se desempeñó como un “buen opositor”, esto no necesariamente garantiza un buen desempeño a nivel estatal y federal.



“Ojalá que esté equivocado, pero cuando se es oposición pues es muy fácil porque puedes culpar a todos y no eres responsable de hacer absolutamente nada. Cuando eres gobierno es distinto”, dijo.