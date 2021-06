Tiroteo deja tres muertos y seis heridos en fiesta de graduación en Florida

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Tres personas murieron y otras seis resultaron heridas en un tiroteo en una fiesta de graduación en Florida, informaron autoridades el domingo.



Uno de los muertos era oficial del sistema penitenciario, informó el comandante policial de la zona de Miami-Dade Freddie Ramirez.



En declaraciones a la prensa local, indicó que la fiesta, en una sala de festejos de un centro comercial, estaba concluyendo cuando varios vehículos pasaron al lado “y empezaron a disparar contra la multitud”.

No se divulgó de inmediato las identidades de las víctimas. El suceso ocurrió a eso de las 2 a.m. en el suburbio de Kendall.



Dos de los muertos estaban en uno de los vehículos involucrados en el hecho, que arrancó a toda velocidad y se estrelló contra un muro. La policía halló una pistola dentro del vehículo, pero por ahora no queda claro cuál era la relación con el tiroteo.



El suceso del domingo ocurre luego de un sangriento fin de semana en el Día de los Caídos, en que tres personas murieron y 20 resultaron heridas en un ataque armado contra una sala de festejos, un crimen que sigue irresuelto.

Otro tiroteo ocurrido el 28 de mayo en el área de Wynwood dejó un muerto y seis heridos.



“Todos los fines de semana es lo mismo. Debemos unirnos”, expresó Ramirez.



“Tenemos mucho trabajo que hacer, tenemos que unirnos como comunidad y ponerle un parado a esto”, añadió.