Por usar bandera mexicana durante graduación le niegan diploma a joven

CAROLINA DEL NORTE, ESTADOS UNIDOS.-Un estudiante denunció a su escuela que le negó un diploma porque se presentó a la graduación portando la bandera de México en la espalda.



Ever López, hijo de migrantes y estudiante de excelencia, quiso honrar a sus padres al graduarse en Asheboro. Por eso, el gran día, se le ocurrió usar una bandera de México durante la ceremonia.

El percance

Mientras sus compañeros recogían sus diplomas, Ever estaba preparándose para ir por el suyo con orgullo, según se puede ver en los videos grabados por las personas que estaban en el lugar. Todo marchaba sin percances hasta que le tocó su turno.

“-La directora- me dice que no la puedo usar y que es contra la regla”, relató a Telemundo bastante decepcionado.



Ever asegura que “es un poco de racismo porque si hubiera sido otra bandera como la de aquí, probablemente hubiera sido algo diferente".



Por su parte, Margarita López, madre de Ever, dijo que “cuando esta mujer lo para y le dice ‘quítate la bandera o no te voy a dar tu diploma’, sentí que mi mundo se terminó”.



“Ella -la directora- quiere que Ever se disculpe con ella para poderle entregar el diploma porque ella dice que lo que Ever hizo fue como una burla que le hizo a América”, aseveró la madre molesta por el hecho.

La escuela solo aseguró que "nuestro código de vestimenta para la graduación es compartido con anterioridad con los estudiantes y el uso de una bandera de cualquier tipo es una violación al código".



Cabe destacar que hubo varios estudiantes que también portaron imágenes alusivas a México -bufandas y birretes- pero a ellos sí les dieron su diploma.

