Madre de policía muerto en el Capitolio exige investigación

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Los familiares de Brian Sicknick quiere conocer hasta el último detalle del asalto de los partidarios del presidente Donald Trump al Capitolio el 6 de enero, en que se desmayó y luego murió el jefe de policía. No entienden por qué los legisladores no quieren lo mismo.



Sicknick era uno de los agentes acosados por la turba que asaltó el edificio, rompió ventanas y derribó barreras. Lo rociaron con una sustancia química, se desmayó y luego murió de un derrame. Otros dos agentes se suicidaron en los días subsiguientes y decenas sufrieron heridas. Uno sufrió un ataque cardíaco y otros dos lesiones traumáticas cerebrales y discapacidad permanente, Algunos podrían no regresar a trabajar.



“Estaba aquí para defender nuestro país”, dijo Gladys Sicknick, la madre “Estaba cumpliendo su deber y quedó atrapado. Es muy triste”.



Ella y la novia del agente fueron a hablar el jueves con legisladores republicanos que probablemente se opondrán a la creación de una comisión independiente que investigue el asedio de los partidarios de Trump. Sin embargo, es probable que sus esfuerzos estén condenados al fracaso.



“Normalmente prefiero quedarme en segundo plano”, dijo Gladys Sicknick. “Ya no podía seguir callada”.



La policía del Capitolio está atrapada en un enfrentamiento político entre los legisladores que han jurado proteger. Los líderes del legislativo se pelean sobre la seguridad, dinero, conducción y personal de una fuerza que no supo prepararse para contener la enorme turba en el mayor ataque interior al Congreso de la historia.



La cámara baja aprobó por estrecha mayoría la semana pasada un presupuesto de 1.900 millones de dólares para la seguridad del Capitolio, con cercas retráctiles y una unidad de respuesta inmediata. También aprobó crear una comisión que investigue el asedio.



Pero los senadores republicanos se aprestaban el jueves a aplicar la táctica dilatoria para impedir que se apruebe la comisión, lo que acabaría con la posibilidad de una investigación bipartidista. La mayoría de los republicanos se oponen a crear una investigación del asalto y el intento fallido de los seguidores de Trump para anular la elección del demócrata Joe Biden. Hay una tendencia creciente en el Partido Republicano para minimizar la violencia y el horror de la jornada.