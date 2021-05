Gobierno de EEUU trata de calmar temores sobre economía

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Funcionarios de la Casa Blanca intentaron calmar el nerviosismo por el rumbo de la inflación y el ritmo de las contrataciones —y sus posibles presiones inflacionarias causadas por la rápida recuperación económica—, emitiendo el martes un memorándum que resalta los avances logrados, a medida que avanza la campaña de vacunación y se recupera la confianza después de la pandemia del COVID-19.



El memo, obtenido por The Associated Press, dijo que el gobierno “está concentrado en una estrategia económica de contener el virus e impulsar la economía... Las cifras más recientes indican que la estrategia está dando resultados”.



El documento fue redactado por Brian Deese, director del Consejo Nacional Económico de la Presidencia y Cecilia Rouse, presidenta del Consejo de Asesores Económicos.



El texto explica a funcionarios del gobierno y congresistas que el rescate económico de 1,9 billones de dólares ha fomentado el crecimiento económico y ha creado puestos de trabajo “con remuneraciones justas y condiciones laborales seguras”.



Añade que la propuesta del presidente Joe Biden de invertir 4 billones de dólares en infraestructura y ayuda económica a familias “sentará las bases para un crecimiento sólido y sostenible que durará décadas”.



Hasta hace poco el gobierno de Biden se deleitaba por el optimismo reinante sobre la economía, pero en días recientes surgieron reportes de un repunte de los precios al consumidor y una desalentadora tasa de contrataciones en abril. El memo fue un intento por promover una narrativa más positiva y justificar un mayor gasto público financiado por aumentos de impuestos a las corporaciones y a los individuos adinerados.



Los detractores del gobierno han mencionado las cifras más recientes para argumentar que el paquete de ayuda económica fue demasiado generoso y que ha alimentado la inflación, además de llevar a muchas personas a abstenerse de aceptar trabajos.



“Los demócratas insistieron en pagarle más a la gente para que no trabaje”, opinó Mitch McConnell, líder de los republicanos en el Senado. “En vez de políticas que reabran la economía de Estados Unidos, los demócratas impusieron a la fuerza políticas que más bien prolongarán partes de esta crisis y eso es lo que ha ocurrido”.



Interrupciones en las cadenas de suministro contribuyeron al aumento de 0,8% en los precios al consumidor en abril, el mayor alza mensual en más de una década. Los temores de una mayor inflación también provinieron de los problemas causados por el ciberataque contra el oleoducto de Colonial Pipeline y de una escasez de viviendas a la venta.



Aun así, el memo de la Casa Blanca enfatiza los aspectos positivos del reporte sobre inflación, como una mayor demanda de restaurantes, hoteles, alquileres de automóviles y pasajes aéreos, posible presagio de que la economía cumplirá con las expectativas de expertos de anotarse un crecimiento de 6% este año, lo que sería el mayor crecimiento económico en casi cuatro décadas.