Detienen a un hombre por muerte de un niño de 4 años en Texas, Estados Unidos

El arresto ocurrió el sábado pasado, aunque no ha trascendido el nombre del detenido. Foto: Pixabay

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Las autoridades en Dallas, Texas arrestaron a un hombre tras hallar muerto a un niño de 4 años en una calle de la ciudad, informaron autoridades.



La policía anunció el arresto el sábado por la noche pero no difundió el nombre del detenido. Recibió la llamada reportando el niño muerto a eso de las 6:50 a.m. del sábado.



La hipótesis que se maneja es que el menor fue asesinado con “un arma punzante” a eso de las 5 a.m., indicó el subjefe policial Albert Martinez.



El nombre del menor tampoco fue difundido, pero al parecer vivía en la zona donde fue hallado en el sudoeste de Dallas, añadió Martinez.

LEA: El alcalde de Sao Paulo fallece de cáncer a los 41 años



Antwainese Square, de 39 años, relató al Dallas Morning News que fue ella quien alertó a las autoridades tras ver el niño muerto cuando ella había salido a correr. Añadió que el rostro y torso del menor estaban ensangrentados, y que no tenía ni camisa y zapatos.



A media tarde del sábado, agentes del FBI realizaban una búsqueda en una zona boscosa cercana. Agentes policiales escudriñaban la zona, montados a caballo.



La zona, que según vecinos es popular entre los ciclistas, estaba acordonada con cinta policial.

TAMBIÉN: 33 muertos, 8 de ellos niños, tras bombardeo israelí en Gaza