Experto alemán: "El virus no se irá y por lo tanto las vacunas actuales no serán suficientes"  

BERLÍN, ALEMANIA.- Lo más probable es que dentro de un año todo el mundo tendrá que vacunarse nuevamente contra el coronavirus, declaró un experto alemán.



Por ahora no hay suficiente información sobre exactamente cuándo la segunda vacuna será necesaria y hay que esperar unos meses para ver si los efectos de la vacuna se diluyen, indicó Thomas Mertens, director de la comisión asesora sobre vacunas en Alemania.



Sin embargo, en declaraciones al diario Funke difundidas el domingo, enfatizó que “el virus no se irá” y por lo tanto las vacunas actuales no serán suficientes.



“En principio, tendremos que estar preparados para la posibilidad de tener que vacunarnos nuevamente el año que viene”, añadió.



Unas 30,4 millones de personas (36,5% de la población) han recibido al menos una dosis de la vacuna en Alemania. Más de 9 millones de personas (10,9% de la población) ya están totalmente vacunadas.